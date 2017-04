Slovenská osemnástka zdolala na MS Švajčiarov, do play-off pôjde z tretieho miesta

Slovenskí reprezentanti zvíťazili nad Švajčiarmi 2:1 v utorkovom záverečnom súboji A-skupiny na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov v....

POPRAD 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti zvíťazili nad Švajčiarmi 2:1 v utorkovom záverečnom súboji A-skupiny na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov v Poprade.



Tri body posunuli zverencov trénera Norberta Javorčíka na konečné tretie miesto v A-skupine a rozhodli o tom, že vo štvrťfinále bude súperom Slovákov druhý tím z konečnej tabuľky B-skupiny. Do úvahy stále prichádzajú Rusi alebo Česi..





Isté je, že Slováci svoj štvrťfinálový zápas odohrajú vo štvrtok 20. apríla od 17.30 h v Poprade. Súpermi Švajčiarov vo štvrťfinále budú víťazi B-skupiny Američania. Presný štvrťfinálový program bude známy po skončení stretnutia Česko - Rusko v Spišskej Novej Vsi.



MS v hokeji do 18 rokov







33. Kurashev (Hischier) - 32. Fafrák (A. Ružička, Liška), 42. Baláž (Korenčík)



1:1 na 2 min, 0:0, 0:0. Holm (Švéd.), Thomson (USA) - Caillot (Fr.), Ondráček (ČR)



Zostavy:



Schmid - Matewa, Le Coultre, Berni, Geisser, Gross, Barandun, Schüpbach - Eggenberger, Hischier, Kurashev - Simic, Sigrist, Weibel - Petrig, Leuenberger, Döpfner - Riat, Müller, Patry - Kohler



Sklenár - Fehérváry, M. Ivan, Kupec, Žiak, Dúžek, Korenčík, Demo - Liška, A. Ružička, Fafrák - Hrehorčák, Miloš Roman, Krivošík - Baláž, Urbánek, Kövér - Stacho, Havrila, Regenda - Pospíšil







V úvode boli aktívnejší Slováci, aj keď do vyložených šanci sa ndostávali. Ako prvý vyskúšal pozornosť Schmida vo švajčiarskej bránke Kupec, neskôr Liška parádne štrikoval a Fadrák nedôrazne vystrelil. Švajčiari pohrozili prvýkrát v 9. min strelou Riata a potom počas presilovej hry pri vylúčení Fehérváryho. Skóre sa nemenilo. Švajčiarski hráči v druhej polovici prvej tretiny otočili v strelách na bránku z 1:4 na 5:4.



Aj v druhej tretine sa hralo rýchlo, dôrazne a Švajčiari vynikali aj skvelou hrou do tela. Na oboch stranách pribudli strely na bránku a začali padať aj góly. V 32. min otvoril skóre Miloš Fafrák po prihrávke Adama Ružičku, keď predtým obetavo vybojoval puk Adam Liška. Švajčiari kontrovali už o 44 sekúnd neskôr.





Prakticky do prázdnej bránky zakončil nepokrytý Philipp Kurashev, ktorého parádne našiel Nico Hischier - 1:1. Švajčiari chceli využiť moment prekvapenia, ale príležitosti Riata či Sigrista sa gólmi neskončili. Na druhej strane aktívny Fafrák vypichol súperovi puk na obrannej modrej a rútil sa sám na Schmida, tiež neuspel. V závere prostrednej tretiny prišla prvá slovenská presilovka, rovnako bez efektu.



V 42. min Jozef Baláž vystrelil z nemožného uhla a odrazený puk sa zrejme s prispením jedného zo švajčiarskych obrancov ocitol za chrbtom Schmida - 2:1. Náskok Slovákov mohol poistiť v 48. min Liška, po efektnej kľučke však trafil len do žŕdky švajčiarskej bránky a odtiaľ sa puk odrazil mimo nej.



V polovici tretej tretiny sa riat ocitol sám pred Sklenár, ten ho vychytal. Na druhej strane dvojica Regenda - Havrila spôsobila švajčiarskej obrane veľké problémy. Puk poskakoval niekoľko centimetrov pred bránkovou čiarou, ale cestu za ňu si nenašiel. Helvéti odpovedali strelou Leuenbergera, Sklenár schoval puk do lapačky. Hokej v struhujúcom tempe pokračoval až do konca. Švajčiarom k vyrovnaniu nepomohla ani záverečná hra bez brankára.



, ,