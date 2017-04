Slovenská osemnástka uhrala s Kanadou prvý bod, prehrala po predĺžení

POPRAD 15. apríla (WebNoviny.sk) - Slováci napriek prehre získali prvý bod na turnaji a po súboji s úradujúcimi šampiónmi Fínmi (4:5) zanechali dobrý dojem aj proti ďalšiemu favoritovi na zisk medaily. Slovenskí reprezentanti prehrali s Kanaďanmi 3:4 po predĺžení v sobotňajšom popradskom súboji na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov.



V zápase veľmi dobrej úrovne Slováci viedli 1:0, po prvej tretine prehrávali 1:3, ale vďaka veľkej bojovnosti v kombinácii s výdatnou podporou z tribún do konca tretej tretiny vyrovnali na 3:3. Rozuzlenie v prospech Kanady priniesla 63. min, keď Stylianos Matheos parádne trafil a prekonal Juraja Sklenára. .









Tretie vystúpenie na MS do 18 rokov čaká na mladých Slovákov na Veľkonočný pondelok, od 19.30 h opäť v Poprade vykorčuľujú proti Lotyšom.



MS v hokeji do 18 rokov



A-skupina, Poprad – sobota:



Kanada – Slovensko 4:3 po predĺžení (3:1, 0:1, 0:1 – 1:0)



Góly: 19. Olson (Entwistle), 19. Mattheos (Chainey), 20. Ratcliffe, 63. Matheos (McIsaac) – 9. Liška (A. Ružička), 37. Hrehorčák (Miloš Roman), 43. Liška (Fafrák)



Vylúčení: 9:5 na 2 min, plus Comtois (Kan.) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1. rozhodovali: Hejduk (ČR), Piragič (Chor.) – Park (Kór. rep.), Yletyinen (Švéd.), 4400 divákov



Zostavy:



Kanada: Scott – Brook, T. Smith, Mitchell, McIsaac, Woo, Chainey, Noel – Mattheos, Anderson-Dolan, Comtois – Olson, Enrwistle, M. Strome – Dellandrea, Schnarr, Ratcliffe – Thomas, Hawel



Slovensko: Sklenár (21. Kostelný) – Fehérváry, M. Ivan, Kupec, Žiak, Dúžek, Korenčík, Demo – Liška, A. Ružička, Fafrák – Hrehorčák, Miloš Roman, Krivošík – Pospíšil, Urbánek, Kövér – Stacho, Havrila, Regenda



Kanada predviedla gólový uragán



Slováci vstúpili do zápasu aktívne a sebavedome. Za chrbtom mali plné a hlučné tribúny popradského zimáku. Prvú presilovku zverenci trénera Javorčíka ešte nevyužili, ale druhú už áno. V 9. min Ružička vystrelil a puk, ktorý sa zastavil niekoľko centimetrov pred bránkovou čiarou, napokon za ňu dotlačil Liška - 1:0.



Už po minúte a pol mohlo byť vyrovnané, ale gól z hokejky Stroma nebol uznaný pre postavenie hráča Kanady v bránkovisku. Kanaďania ožili a v závere prvej tretiny predviedli trojgólový uragán. Najprv z priestoru medzi útočnými kruhmi Olson znížil na 1:3, potom Mattheos po individuálnej akcii pridal druhý gól a Ratcligge z ľavého kruhu pekne trafil k vzdialenejšej žŕdke - 1:3.



V druhej tretine Sklenára v slovenskej bránke vystriedal Kostelný. V štatistikách dlho pribúdali iba vylúčení hráči a nepremenené šance, najmä na slovenskej strane. Gól padol až v 37. min a stál za to. Po skvelej individuálnej akcii a prihrávke Miloša Romana sa po tretí raz na šampionáte presadil Hrehorčák - 2:3. Nasledovala ešte jedna slovenská presilovka, ale šanca Ružičku sa neskončila gólom.



Slováci vyrovnali vo veľkom štýle



Slovenské vyrovnanie prišlo v 43. min a vo veľkom štýle. Na trestnej lavici bol Hrehorčák, ked Fafrák šikovne uvoľnil Lišku a ten strelou k žŕdke prekonal Scotta, ktorého betón prišiel neskoro - 3:3. Na vďačných tribúnach sa objavili mexické vlny, či popevok Kto neskáče, nie je Slovák...



Potom nasledovala už ôsma slovenská presilovka v zápase, ale tentoraz ju hráči okolo Kapitána Fehérváryho nezahrali dobre. V 51. min bol Liška blízko hetriku, ale v dobrej pozícii netrafil bránku.



Dve minúty pred koncom Kanaďania nebezpečne podkurovali, ale Kostelný sa v ohni striel nepopálil. Vzápätí dostali Slováci ešte jednu možnosť presilovej hry pri vylúčení Stromeho, ale v závere tretej tretiny to už bolo skôr o udržaní remízy ako strhnutí víťazstva. Napokon zápas dospel do predĺženia, hralo sa traja proti trom, ale 5 minút nebolo potrebných. V 63. min po obliehaní slovenskej bránky strelil víťazný kanadský gól Mattheos.



Hlasy



Norbert Javorčík (tréner SR”18?): “Výkon nebol zlý, no z pohľadu výsledku je zlé, že sme prehrali. Myslím si, že tento tím mal na to, aby v oboch úvodných zápasoch na šampionáte zvíťazil. Veľmi nás mrzí, že sa nám to nepodarilo dotiahnuť do konca. Nie raz sme v tejto sezóne dokázali otočiť stav, takže to je určite pozitívum, ale mali sme znova úseky hry, ktorým by sme sa v ďalšom priebehu turnaja mali vyhnúť. V závere duelu chýbal najmä pokoj. Hráči si tiež uvedomovali, že sme mali v presilovke výbornú príležitosť rozhodnúť zápas tesne pred koncom, kde už odpoveď súpera veľmi nie je možná. Nevydarenú presilovku pripisujem najmä tomu. Máme za sebou dva herne vydarené zápasy, ale teraz treba začať zbierať body.”



Adam Liška (útočník SR, autor 2 gólov): “Za seba môžem pokojne povedať, že svoje dva góly by som vymenil za víťazstvo. Do zápasu sme išli s tým, že ho chceme vyhrať. Ďakujem spoluhráčom za kolektívny výkon, vzájomne sme sa podporovali, bojovali jeden za druhého. Sme super partia. Ak nás k tomu podporia fantastickí diváci, naozaj je to potom na ľade cítiť. Na konci prvej tretiny nám utiekli dve-tri minúty, kde sme dostali góly. Povedali sme si však, že sme boli lepší a musíme naďalej hrať trpezlivo. Verili sme, že zápas môžeme otočiť ako predtým s Fínmi. Škoda toho záveru, teraz ma to veľmi mrzí, ale už je to za nami. treba sa len dobre pripraviť na ďalšie zápasy.”



Jakub Kostelný (brankár SR): “Myslím si, že sme odohrali s Kanadou veľmi dobrú partiu, miestami sme boli aj lepším tímom. Z hľadiska konečného výsledku to bolo o našich nevyužitých šanciach. V šatni sme si povedali, že budeme hrať tímovo, že aj ak niekto niečo pokazí, druhý to za neho napraví. Myslím si, že sme to aj dodržiavali. Keď som sa v šatni dozvedel, že pôjdem do bránky od druhej tretiny, mal som z toho stres, Keď som však prišiel na ľad a videl tých skvelých fanúšikov, všetko zo mňa spadlo.”