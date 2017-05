Slovenská národná galéria sa mení na súčasné miesto pre umenie a ľudí







Po skončení aktuálnej rekonštrukcie sídla národnej galérie na dunajskom nábreží v Bratislave vznikne veľmi veľa priestorov prístupných aj bez vstupenky, avizovala počas dnešnej tlačovej besedy a následnej prehliadky stavby generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá. SNG preto ponúkne všetky oddychové zóny, kaviarne či čitáreň a ďalšie priestory na prízemí bezplatne. Zároveň prepojí nábrežie a centrum mesta viacerými prechodmi pre peších. Nový areál národnej galérie by mal byť podľa plánu otvorený začiatkom júla 2019. .



Do galérie bude viacero vstupov



SNG sa pri obnove inšpiruje viacerými známymi galériami súčasného umenia vo svete, ako sú Tate Modern v Londýne či MuMoK vo Viedni a ďalšie. Po rekonštrukcii piatich budov a výstavbe nových prvkov, ako je moderný depozitár, knižnica, kongresová sála slúžiaca aj ako kino a ďalších chce byť SNG podľa Kusej „galériou umenia, vzdelávacím centrom, knižnicou, dobrou kaviarňou a chce pracovať vo verejnom záujme“.



Nový areál národnej galérie sa začlení viac do Bratislavy. Do galérie bude viacero vstupov a priechodov až do jadra Starého Mesta. Centrálny priestor na posedenie bude na obnovenom nádvorí Vodných kasární a vznikne aj nové námestie medzi galériou a hotelom Carlton a tým aj prechod od Dunaja až na Hviezdoslavovo námestie. Nádvorie Vodných kasární známe ako Letný pavilón bude pre lepšiu klímu vysypané kameňmi a s vysokými stromami ponúkne miesto oddychu, čitáreň i kaviareň. Generálna riaditeľka SNG verí, že tu vznikne romantické zákutie v strede mesta.



Premostenie galérie ostáva



Premostenie SNG , ktoré časť verejnosti víta a druhá zas zatracuje, ostáva. Po obnove získa svetlý zlatistý náter a časť jeho plášťa sa zmení na veľkú panoramatickú vyhliadku na Dunaj a petržalskú stranu. Budúcich návštevníkov čaká podľa predbežných plánov šesť až sedem stálych expozícií. Galéria pritom ponúkne aj záber na naše umenie počas druhej svetovej vojny a komunizmu. Návštevníci zo zahraničia u nás nehľadajú v prvom rade holandských majstrov, ale niečo, čím sa odlišujeme, upozornila Kusá.



Národná galéria využíva čas do dokončenia rekonštrukcie, na ktorú čakala 15 rokov, na pritiahnutie záujmu verejnosti. Vďaka sponzorom je niekoľko rokov vstup na jej výstavy bezplatný, SNG spustila web umenia, kaviareň Berlinku otvorila širokému spektru kultúrnych a vzdelávacích aktivít a pultový predaj katalógov vymenila za kníhkupectvo s ponukou suvenírov. Ku každej výstave organizuje sériu sprievodných podujatí pre dospelých, deti, aj rodiny.



Rekonštrukcia má trvať do roku 2019



Premostenie SNG pre zlý technický stav zatvorili pred 16 rokmi 1. marca 2001. Generálna riaditeľka SNG 28. decembra 2015 podpísala zmluvu s dodávateľom stavebných prác a 18. januára 2016 SNG odovzdalo stavenisko. Galéria sa na začatie prác pripravila už v roku 2013. Do Hurbanových kasární na Kollárovom námestí vysťahovala všetky objekty, ktorých sa rekonštrukcia týka. Obnova areálu SNG v Bratislave sa začala riešením najakútnejších problémov, napríklad opravou premostenia, ktoré je v zlom technickom stave. Celkovú rekonštrukciu SNG začali plánovať už v roku 2001 za čias ministra kultúry Milana Kňažka a v roku 2002 ju po prvý raz vláda schválila.



Prebiehajúci projekt rekonštrukcie, s ktorým súhlasil kabinet v decembri 2015, bol vyčíslený na 48 718 937 eur s DPH a uskutočniť sa mal počas 36 mesiacov v rokoch 2016 až 2018. Pre vlaňajšie obmedzenia súvisiace s predsedníctvom SR v Rade EÚ sa záver rekonštrukcie posunul na 30. jún 2019. K finančnému zabezpečeniu dokončenia rekonštrukcie SNG sa vládna koalícia zaviazala v svojom programovom vyhlásení. Podrobnosti o rekonštrukcii a jej zámeroch možno nájsť na webe Slovenskej národnej galérie - http://www.sng.sk/sk/o-galerii/rekonstrukcia.