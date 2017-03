Slovenská hokejová reprezentácia začala so spoločnou prípravou na majstrovstvá sveta

Slovenská hokejová reprezentácia sa na májových majstrovstvách sveta v Nemecku (5.- 21. 5.) predstaví bez útočníka Tomáša Marcinka. Skúsený....

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia sa na májových majstrovstvách sveta v Nemecku (5.- 21. 5.) predstaví bez útočníka Tomáša Marcinka.



Skúsený center v sezóne 2016/2017 hral v KHL za čínsku klub Červená hviezda Kchun-lun. "Bol som po sezóne na vyšetreniach. V jabĺčku mám nejaký úlomok z chrupavky a treba to dať operačne dokopy. Mal som s tým problémy už niekoľko posledných sezón. Majstrovstvá sveta sú teda nereálne. Som sklamaný, ale vedel som aj o takejto možnosti," povedal Tomáš Marcinko na pondelkovom zraze národného tímu, počas ktorého konzultoval svoj stav s lekárom..



"Veľa vecí sa snažíme brať pozitívne, ale táto správa do tejto kategórie nepatrí. Je to veľká škoda," povedal kouč Zdeno Cíger. Ten z avizovaného kádra nemal v pondelok k dispozícii hneď niekoľko hráčov.



Kapitán prišiel v dobre nálade



Tento týždeň vôbec nemôže rátať s kvartetom hokejistov Sparty Praha, ktorých zatiaľ neuvoľnil klub. Zatiaľ tu nemáme Tomáša Hrnku a Petra Čerešňáka z Plzne, ktorí sa k nám pripoja v utorok.



Cesta na Slovensko sa skomplikovala Liborovi Hudáčkovi, takže tiež príde v utorok. "Postupne sa budeme dávať dokopy," pokračoval Cíger. Dobrou správou pre kouča reprezentácie je, že už má k dispozícii útočníka Vladimíra Draveckého.



"Kapitána máme, to je dobre. Som rád, že cestou nezablúdil. Prišiel v dobrej nálade," poznamenal reprezentačný tréner, ktorý neavizoval ďalšie zmeny v tíme. Otázny je však stav Marka Ďalogu, ktorý má problémy s rukou a až tréningy na ľade ukážu, aké reálne sú jeho šance zotaviť sa do začiatku MS.



Sedem tréningových jednotiek



Slovenská hokejová reprezentácia v pondelok popoludní začala so spoločnou prípravou na májové majstrovstvá sveta. Tento týždeň absolvuje sedem tréningových jednotiek, v utorok a v stredu predpoludním vo dvoch skupinách.



Vzhľadom na skutočnosť, že mnoho kandidátov na najcennejší dres má ešte klubové povinnosti v rámci play-off doma i v zahraničí, pôjde o spoločnú prípravu A-tímu a olympijského výberu SR, ktorý nastúpi 7. a 8. apríla v Krynici proti Poľsku.







Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR)



Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), Oldřich Kotvan (HC PSG Zlín, ČR), Ľubomír Dinda (HK ŠKP Poprad), Marek Ďaloga (HC Slovan Bratislava/KHL), Samuel Fereta (HC Slovan Bratislava), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR)



Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Michael Vandas (HC Vítkovice, ČR), Andreas Štrauch (HK Poprad), Peter Lichanec (HK Poprad), Adam Lapšanský (Ravensburg Towerstar, Nem.), Samuel Takáč (LHC Lyons, Fr.), Stanislav Horanský (SC Langenthal, Švaj.), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR)



Realizačný tím: Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Július Šupler (konzultant), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (team manažér)



Zápasy Slovenska v rámci Euro Hockey Challenge 2017:



Dánsko - Slovensko (6. apríla v Odense a 8. apríla v Aalborgu)



Slovensko - Švajčiarsko (13. apríla v Trenčíne a 15. apríla v Žiline)



Slovensko - Fínsko (19. apríla v Košiciach a 21. apríla v Bratislave)



Nórsko - Slovensko (28. a 29. apríla v Hamare)



Zápasy olympijského tímu SR:



Poľsko - SR olympionici (7. a 8. apríla v Krynici)



, ,