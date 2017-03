Slovenská futbalová 17 si nezahrá na ME, šokujúco prehrala na Faerských ostrovoch

Kvalifikácia o postup na ME 2017 futbalistov do 17 rokov





II. fáza (Elite Round) - 8. skupina - Pafos - hralo sa 2x40 minút





Zostava SR:

Konečná tabuľka 8. skupiny:

3. Slovensko 3 1 0 2 3:4 3

PAFOS 21. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov (roč. nar. 2000 a mladší) nevyužili veľkú príležitosť postúpiť na májové ME tejto vekovej kategórie do Chorvátska (3. - 19. 5.).O účasť ich pripravila pondelňajšia prehra 1:2 s rovesníkmi z Faerských ostrovov na turnaji 8. skupiny v rámci záverečnej II. fázy kvalifikácie (Elite Round) v cyperskom Pafose. Zverenci trénera Ladislava Hudeca, ktorí predtým na turnaji zdolali Cyperčanov (2:1) a podľahli Írom (0:1), potrebovali na postup minimálne bod zo svojho záverečného vystúpenia, prekvapujúco nezískali ani jeden..Už po prvom polčase zaostávali 0:1 gólom Tórura Jacobsena, Hanus Sörensen po zmene strán zvýšil na 2:0 pre outsidera. Slovákov vrátil do hry v 54. min Marián Pišoja, ale vyrovnať sa im už nepodarilo. V závere po druhej žltej karte predčasne opustil ihrisko Magnus Holm Jacobsen. Mladíci z Faerských ostrovov postúpili na šampionát spolu s Írmi, ktorí v druhom pondelkovom dueli ako už istí víťazi 8. skupiny zdolali domácich Cyperčanov 2:0.Na 16-členné ME do Chorvátska prenikne osem víťazov skupín Elite Round a sedem tímov z druhých priečok s najlepšou bilanciou (do úvahy sa berú výsledky s prvým a tretím v skupine, pozn.). Žreb záverečného turnaja ME "17" sa uskutoční o dva týždne - v pondelok 3. apríla. Kvinteto najlepších z ME postúpi na októbrové MS "17" do Indie.Slovenská reprezentácia dosiaľ štartovala na ME "17" iba raz: v roku 2013 na domácom májovom šampionáte prenikla do semifinále, čím vybojovala postup na vtedajšie jesenné MS tejto vekovej kategórie do Spojených arabských emirátov. V SAE mladí Slováci postúpili do osemfinále, v ktorom nestačili na rovesníkov z Uruguaja (2:4).28. Tórur Jacobsen, 45. H. Sörensen - 54. Pišoja, 51. Rasmussen, 53. Edmundsson, 60. Magnus Holm Jacobsen, 80. Lökin, 80.+ Reynatröd (všetci Faer. ostrovy), 83. Magnus Holm Jacobsen (Faer. ostrovy) po druhej ŽKTrnovský - M. Strachan, Pišoja, Š. Kozák, Mišenko (50. Vojtko) - M. Kmeť, Machara (48. Martišiak), Filipiak, Dávidík - Potoma, Marko Kelemen (49. B. Čerňanský)(zdroj: SFZ):"Nepostúpiť z tejto skupiny je pre nás veľmi zlý výsledok. Bol to zápas, v ktorom obe mužstvá čakali na chybu súpera. Prvú sme urobili my, dostali sme sa pod tlak a do veľkej nervozity. V každom prípade treba povedať, že tréner je zodpovedný za výsledky, za výber hráčov a za prípravu na takýto turnaj. Beriem to na seba. Chlapci robili všetko, aby dosiahli lepší výsledok. Je neospravedlniteľné, že sme z takejto skupiny nedokázali postúpiť ďalej."1. Írsko 3 3 0 0 7:0 9 - postup na ME "17"2. Faer. ostrovy 3 1 1 1 2:5 4 - postup na ME "17"4. Cyprus 3 0 1 2 1:4 1