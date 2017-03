Slovenská dvadsiatka vyhrala v Senici prípravný duel nad Srbskom

SENICA 22. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili pod vedením trénera Pavla Hapala nad rovesníkmi zo Srbska 2:0 v stredajšom medzištátnom prípravnm stretnutí.



Po bezgólovom prvom polčase v drese mladých Slovákov skórovali po zmene strán kapitán tímu László Bénes z nemeckej Borussie Mönchengladbach a striedajúci Róbert Polievka zo ŽP Šport Podbrezová. Informuje o tom oficiálna facebooková prezentácia Slovenského futbalového zväzu (SFZ). .



Duel proti srbskému tímu bol previerkou pre novovznikajúcu slovenskú reprezentáciu do 21 rokov (roč. nar. 1996 a mladší), ktorú čaká na jeseň pod Hapalovým vedením vstup do kvalifikácie o postup na ME 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska. Mladí Slováci si v 2. skupine zmerajú sily s favorizovanými Španielmi, ďalej Islanďanmi, Albáncami, Estóncami a Severnými Írmi.



Medzištátny prípravný zápas



- hralo sa v Senici



L. Bénes, Polievka



A. Jakubech - D. Kružliak, A. Varga, Sipľak, Hancko - Grič, L. Bénes, Káčer - L. Haraslín, F. Balaj, Čmelík