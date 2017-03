Slovenská dvadsaťjednotka v príprave na ME podľahla rovesníkom z Česka

KARVINÁ 24. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov (roč. nar. 1994 a mladší) prehrali 1:4 s rovesníkmi z Česka v piatkovom prípravnom stretnutí v Karvinej. Slovákom výsledkovo vôbec nevyšiel prvý polčas, mali po ňom štvorgólové manko - hetrikom sa pod to podpísal Václav Černý, jedným zásahom prispel Zdeněk Linhart. Krátko po zmene strán dosiahol čestný úspech hostí Pavol Šafranko.



Pre slovenských zverencov českého trénera Pavla Hapala a aj pre domáci výber išlo o súčasť prípravy na júnové ME tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia v Poľsku (16. - 30. 6.). Tím SR "21" má v marci na programe ešte jeden prípravný duel - v utorok 28. 3. o 17.20 h v Senci si zmeria sily so srbskými rovesníkmi. .



Kouč Hapal počas prebiehajúceho asociačného termínu nemá k dispozícii kvarteto opôr - Milan Škriniar, Matúš Bero, Albert Rusnák a aj Stanislav Lobotka prenikli do nominácie A-tímu SR na nedeľňajší zápas na Malte (Ta Qali, 20.45 h) v rámci kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska, stredopoliar dánskeho FC Nordsjaelland Lobotka napokon nie je v kádri pre zranenie členka.



Mladí Slováci budú v základnej A-skupine júnových ME čeliť Angličanom, domácim Poliakom a obhajcom prvenstva Švédom. Slovensko sa na európskom šampionáte predstaví po druhý raz, prvýkrát od účasti na domácej pôde v roku 2000.



Medzištátny prípravný futbalový zápas - Karviná (ČR)



Česko “21” – Slovensko “21” 4:1 (4:0)



Góly: 11., 42. a 45.+ V. Černý, 16. Linhart – 50. P. Šafranko, ŽK: 25. T. Souček, 62. R. Hrubý – 14. Niňaj, 38. Szöke, 2725 divákov



Zostava SR “21”: A. Chovan – Valjent, Niňaj (46. Skovajsa), M. Králik, Ľ. Šatka – Szöke (46. M. Faško) – Brigant (46. Špalek), Chrien (83. Vestenický), Hromada (46. D. Ivan), J. Mihalík (46. P. Šafranko) – Zreľák



Hlas (zdroj: TV Dajto):



Pavel Hapal (tréner SR “21”): “Česi odohrali výborný prvý polčas, my sme sa v ňom vôbec nedostali do hry. Po zmene strán to bolo už lepšie. Je dobré, že sme takto dostali po nose, aspoň sme si pripomenuli, o čom je dnešný futbal – pohyb, vyhrávať osobné súboje – to nám v prvom polčase chýbalo. Asi sme si mysleli, že to bude pohodlný zápas, keďže sme hladko prešli kvalifikáciou, všetci nás chválili asi sme to mali v hlavách. Mužstvo sa snáď otrasie a pripraví na ďalší duel. Hráči, ktorí sú s áčkom, samozrejme, chýbali, ale aj Česi mali absencie, na to sa nemôžeme vyhovárať.”