Slovenky v boji o elitnú skupinu Fed Cupu vyzvú Holanďanky

LONDÝN 14. februára (WebNoviny.sk) - Tenisové reprezentantky Holandska sa 22. - 23. apríla predstavia na Slovensku proti domácim hráčkam v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 družstiev žien.



Mošku potešil výsledok žrebu .



Súpera pre tím SR stanovil utorňajší žreb v londýnskom sídle Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Slovenky neboli medzi nasadenou štvoricou rovnako ako Belgičanky, Španielky a Ukrajinky a do úvahy prichádzal aj ich duel s Francúzkami, Nemkami (zhodne vonku) a Ruskami (doma).



"Včera som hovoril s kapitánom Matejom Liptákom o možných súperoch a zhodli sme sa na tom, že Holandsko u nás by bolo najlepšou možnosťou. Výsledok žrebu ma teda potešil. Najviac to, že budeme hrať pred našimi fanúšikmi. Konečne to dopadlo priaznivo po viacerých ťažkých žreboch. Máme veľkú šancu na úspech a verím, že dievčatá ju využijú. Najmä v prípade, že by sme boli v najsilnejšom možnom zložení. S Dominikou Cibulkovou, samozrejme, budeme hovoriť a pokúsime sa ju presvedčiť, aby napokon hrala, hoci v januári oznámila, že v tejto sezóne Fed Cup vynechá. Povrch stanovíme na základe návrhu kapitána po jeho porade s hráčkami, ale vzhľadom na štádium sezóny predpokladám antuku. Určite budeme hrať v NTC v Bratislave," povedal pre agentúru SITA generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška.



Repríza súboja z februára 2015



Družstvo pod vedením kapitána Mateja Liptáka zvíťazilo počas minulého víkendu na antuke v hale PalaGalassi vo Forli 3:2 nad domácimi Taliankami v 1. kole II. svetovej skupiny PF 2017. Definitíva však bude známa najskôr v auguste.



Držiteľky Fed Cupu 2002 Slovenky prehrali s Holanďankami 1:4 vo februári 2015 na antuke v Apeldoorne v 1. kole II. svetovej skupiny. Hostky poslala do vedenia Karolína Schmiedlová proti Kiki Bertensovej, ale potom Magdaléna Rybáriková prehrala s Arantxou Rusovou aj Bertensovou a Rusová si poradila so Schmiedlovou. Slovenky neuspeli ani vo formálnej štvorhre. Holandsko vedie v bilancii zo vzájomných súbojov 2:1, prvé dva sa konali v rokoch 1996 a 2006.



Paulom Haarhuisom z lavičky vedené Holandsko si v rokoch 1968 a 1997 zahralo finále Fed Cupu, vlani bolo v semifinále, v ktorom nestačilo na Francúzsko (2:3). Minulý týždeň prehralo 1:4 v Minsku s Bieloruskom vo štvrťfinálovom 1. kole svetovej skupiny. V kádri boli Bertensová, Cindy Burgerová, Rusová a Michaella Krajiceková. Zo zdravotných dôvodov chýbala Richel Hogenkampová.