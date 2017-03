Slovenku so synmi poslali vo Švédsku za mreže, podvodom získali takmer milión eur

Švédsky okresný súd v meste Malmö poslal do väzenia 49-ročnú Vlastu B. so slovenským aj slovinským občianstvom a takisto jej dvoch dospelých synov....

ŠTOKHOLM 2. marca (WebNoviny.sk) - Švédsky okresný súd v meste Malmö poslal do väzenia 49-ročnú Vlastu B. so slovenským aj slovinským občianstvom a takisto jej dvoch dospelých synov za podvádzanie úradov. Starší brat František B. (32) totiž vyše desať rokov prestieral, že je mentálne postihnutý, aby rodina mohla dostávať vo Švédsku sociálne dávky. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál thelocal.se.



Vlasta B. tvrdila, že jej syn potrebuje plienky a pomoc pri všetkých úkonoch, uviedol švédsky súd. Na základe toho zamestnanci zdravotníctva vystavili rodine potrebné dokumenty, aby mohla dostávať finančnú pomoc na zaplatenie starostlivosti o syna."Preto bol rodine priznaný príspevok na asistenciu a matka bola najatá ako jeho osobná asistentka," dodal súd. .



Prilepšili si na dávkach o 945 000 eur



Jej synovi priznali prvýkrát nárok na asistenciu v roku 2000, keď mal okolo 15 rokov. V rokoch 2006-2015 dostala rodina sociálne dávky vo výške takmer deväť miliónov švédskych korún (približne 945.000 eur).



Úrady prestali rodine vyplácať dávky v roku 2015, keďže od roku 2001 dostali niekoľko upozornení a v roku 2012 aj policajnú správu z vyšetrovania. Starší syn Vlasty B., 32-ročný František B., povedal súdu, že predstieral mentálne postihnutie, takže ľudia sa s ním nemohli kontaktovať ani komunikovať.



Súd nariadil trojici, aby nahradila škody



Avšak František B. odmietol obvinenie z podvodu a vyhlásil, že ho ku ľsti donútila vyhrážkami iná, nemenovaná osoba. Uvádza sa to v dokumentoch súdu, ako napísal portál thelocal.se. František B., ktorý sa s matkou a bratom presťahoval do Švédska v roku 1998, dostal na súde dva roky väzenia.



Súd udelil matke aj jej mladšiemu synovi Marianovi B. (30) po tri roky väzenia. Obaja popreli, že úradom poskytli nepravdivé informácie o Františkovom stave. Súd tiež nariadil trojici, aby nahradila škody "rovnajúce sa celkovej výške dávok, ktoré boli vyplatené na základe mylných dôvodov".