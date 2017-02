Slovenku, ktorá pálila strany z Koránu, vzali do väzby

BANSKÁ BYSTRICA 19. februára (WebNoviny.sk) – Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pre prípravné konanie v Banskej Bystrici dnes vzal do väzby Sheilu Sz. Je obvinená zo zločinu výroby extrémistických materiálov spáchaného spolupáchateľstvom, v súbehu s prečinom násilia proti skupine obyvateľov, prečinom hanobenia rasy a presvedčenia a prečinom podnecovania k národnostnej, rasovej a etickej nenávisti.



Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor i obvinená voči nemu podali sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal sťažnosť, pretože požadoval aj tzv. útekovú väzbu, ale sudca mu nevyhovel. .



Sheilu Sz. stíhali od 16. februára a zadržali ju 17. februára. Obvinená sa podieľala na výrobe videa, na ktorom ukazuje knihu s nápisom The Quran, o ktorej opakovane tvrdí, že je to korán. Na videu zverejnenom na internete z nej vytrháva strany, hádže ich na zem a potom ich zapáli. Jednou zo strán si pritom na videu utrie zadok a roztrhanú knihu pomočí. Zároveň vyzýva na boj proti moslimom.



Za tieto trestné činy 24-ročnej žene hrozí trest od šesť mesiacov až do šesť rokov.



Na videu tiež vidno, ako obvinená okrem iného tvrdí, že v žiadnom prípade ju nikto nezastaví, aby pozastavila svoje vysielanie videí, fotografií alebo písomných názorov, čo sa týka islamu. Sú to pre ňu paraziti, ktorí sú horší ako svrab, keď sa nevedia prispôsobiť oni nám, tak tu nemajú čo hľadať.