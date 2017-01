Slovenka bude veliteľkou simulovanej misie na Mars

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská astrobiologička Michaela Musilová bude veliteľkou simulovanej misie na Mars, ktorá sa uskutoční od 14. do 29. januára na Mars Desert Research Station (MDRS) v americkom Utahu. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informovala samotná Musilová, ktorá je zároveň predsedníčkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA).



"Mars Desert Research Station sa nachádza v púšti vo veľkej nadmorskej výške, takže v tomto ročnom období je tam teplota pod nulou, čo tiež simuluje marťanské podmienky. Je izolovaná od sveta, takže človek sa aj po psychologickej stránke cíti, akoby bol na inej planéte," uviedla Musilová, pre ktorú pôjde už o druhú misiu na tejto stanici, pričom tú prvú absolvovala v roku 2014.



Za misiami stojí nezisková organizácia Mars Society, pričom cieľom je testovať technológie na pripravované reálne misie na Mars. Účastníci projektu komunikujú s riadiacim centrom s časovým posunom, rovnako ako by to bolo v prípade komunikácie z Marsu, pričom mimo priestorov stanice sa musia pohybovať v skafandroch.



Musilová a jej piati kolegovia zo Španielska, Írska, Francúzska, Izraela a Austrálie uskutočnia viacero vedeckých experimentov, ako je napríklad 3D tlač tehál s použitím "marťanskej" pôdy. Viaceré pokusy pochádzajú od slovenských výskumných inštitúcií ale aj študentov. Jedným z nich je napríklad hydroponické pestovanie špenátu, ktorý budú mať účastníci misie na spestrenie stravy. Tento experiment vzišiel zo študentskej súťaže Expedícia Mars, v ktorej uspeli študentky z gymnázia v Detve.