Slovanista Priskin získal ocenenie pre hráča mesiaca vo Fortuna lige

BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny.sk) - Útočník ŠK Slovan Bratislava Tamás Priskin získal ocenenie pre hráča mesiacov február/marec v rámci najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2016/2017.



Priskin triumfoval s 26 bodmi .



Tridsaťročný skúsený maďarský reprezentant (60 štartov/17 gólov) triumfoval s 26 bodmi, na prvé miesto ho zaradili traja zo siedmich členov odbornej poroty, raz sa na anketových lístkoch objavil na druhej a raz na tretej priečke.









Rodák z Komárna Priskin sa : celkovo nastrieľal v tomto roku už päť ligových gólov, rovnaký počet ako za celú jeseň.



Okrem toho skóroval aj v každom z troch stretnutí domáceho pohára s názvom Slovnaft Cup. Priskin je prvý futbalista Slovana s víťazstvom v ankete Hráč mesiaca Fortuna ligy, ktorá rezonuje od augusta 2015.



Brankári na treťom a štvrtom mieste



Druhé miesto s 8-bodovým odstupom patrí stredopoliarovi MFK Ružomberok Michalovi Faškovi, tretí je rovnako ako v ostatnom hodnotení tejto ankety (za mesiace november/december 2016) brankár FC Spartak Trnava Adam Jakubech, ktorý v troch marcových ligových zápasoch ani raz neinkasoval.



Aj štvrtý skončil gólman - Michal Šulla má veľký podiel na tom, že FK Senica v úvode jari výsledkovo prekonala všetky očakávania. Na piatej pozícii figuruje panamský ľavý obranca FC DAC 1904 Dunajská Streda Eric Davis Grajales, ktorý vyhral internetové hlasovanie fanúšikov.



Hráč mesiaca Fortuna ligy



február/marec 2017 – poradie:



1. Tamás Priskin (ŠK Slovan Bratislava) 26 bodov, 2. Michal Faško (MFK Ružomberok) 18, 3. Adam Jakubech (FC Spartak Trnava) 17, 4. Michal Šulla (FK Senica) 15, 5. Eric Davis Grajales (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 14



Prehľad víťazov ankety: august 2015: Ákos Szarka (FC DAC 1904 Dunajská Streda)



september 2015: Matúš Bero (AS Trenčín)



október 2015: Leandre Gael Tawamba Kana (FC ViOn Zlaté Moravce)



november 2015: Gino van Kessel (AS Trenčín)



marec 2016: Miloš Lačný (MFK Ružomberok)



apríl 2016: Ryan Koolwijk (AS Trenčín)



máj 2016: Gino van Kessel (AS Trenčín)



júl 2016: Martin Chrien (MFK Ružomberok)



august 2016: Nikolas Špalek (MŠK Žilina)



september 2016: Ľuboš Kolár (Spartak Myjava)



október 2016: Martin Kuciak (ŽP Šport Podbrezová)



november/december 2016: Filip Hlohovský (MŠK Žilina)



február/marec 2017: Tamás Priskin (ŠK Slovan Bratislava)