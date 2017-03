Slovan získal čerstvú posilu z Partizanu Belehrad

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.sk) - Futbalový ŠK Slovan Bratislava získal v závere prestupového obdobia do svojho kádra srbského mládežníckeho reprezentanta Uroša Damnjanoviča. Informuje o tom klubový web s dôvetkom, že 22-ročný ofenzívny stredopoliar, ktorý naposledy pôsobil vo vlasti v Partizane Belehrad, podpísal kontrakt na tri a pol roka s ročnou opciou.



"Na Uroša Damnjanoviča sme mali veľmi pozitívne referencie priamo od asistenta trénera Vladimira Radenkoviča, ktorý s ním niekoľko rokov pracoval. Využili sme momentálnu situáciu v Partizane Belehrad a keď sa nám naskytla možnosť získať Uroša, neváhali sme. Uroš je talentovaný futbalista s potenciálom do budúcnosti, zároveň patrí do širšieho kádra srbskej reprezentácie do 21 rokov. Zapojí sa do tréningového procesu A-mužstva. Keďže ešte potrebuje nabrať hernú prax, odohrá niekoľko zápasov za juniorku, aby sa dostal do optimálnej formy. Uroša v Slovane vítam a verím, že sa mu bude u nás dariť," uviedol viceprezident ŠK Slovan Ivan Kmotrík mladší..



"Uroša poznám veľmi dobre, trénoval som ho päť rokov v kategóriách U10 až U15 a neskôr aj v prvom mužstve FK Rad Belehrad. Spolupracovali sme aj v srbskej reprezentácii do 21 rokov, za ktorú odohral niekoľko zápasov. Je to typologicky ofenzívny stredopoliar, taká klasická desiatka či v prípade potreby osmička. Vyznačuje sa predovšetkým kreativitou a technickou zdatnosťou," povedal asistent trénera Vladimir Radenkovič.



"Predtým než som prišiel do Slovana som vedel, že je to najúspešnejší slovenský klub. Som veľmi rád, že budem nosiť belasý dres. Som presvedčený, že moja kariéra v Slovane môže len napredovať. Verím, že klubu pomôžem a dokážem, že som platnou posilou," skonštatovala nová akvizícia bratislavského klubu.



