Slovan patrí k európskej špičke, v návštevnosti je deviaty

Hokejový Slovan Bratislava mal v dlhodobej sezóne deviatu najvyššiu návštevnosť na svojich zápasoch v celej Európe. Na stretnutia základnej časti....

ZÜRICH 14. marca (WebNoviny.sk) - Hokejový Slovan Bratislava mal v dlhodobej sezóne deviatu najvyššiu návštevnosť na svojich zápasoch v celej Európe.



Na stretnutia základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy prišlo na Zimný štadión Ondreja Nepelu podľa štúdie Medzinárodnej hokejovej federácie v priemere 9104 divákov, hala bola vyťažená na 90,54 %. Slovan bol pred rokom s priemerom 8819 dvanásty, naplnenosť arény mal vtedy 87,71%..



Už šestnásty rok po sebe má najvyššie návštevy SC Bern, na štadión švajčiarskeho tímu prišlo v priemere v tejto sezóne 16 399 divákov, čo je mierny nárast v porovnaní s vlaňajšími údajmi (16 145). Za Bern sa dostalo bieloruské Dinamo Minsk s priemernou návštevnosťou 13 230 priaznivcov.





Nasleduje dvojica nemeckých mužstiev - tretí je Kolín Haie (12 662) a štvrtý Eisbären Berlín (12 052). Do najlepšej päťky sa zmestil aj SKA Petrohrad, ruské mužstvo kleslo v porovnaním s rebríčkom spred roka o jednu priečku. Informuje o tom Medzinárodná hokejová federácia v najnovšej štúdii návštevnosti, ktorú zverejnila na svojom webe.



Okrem Slovana sa do elitnej stovky nedostal žiadny ďalší slovenský klub, pred rokom na 97. mieste figuroval tím HC Košice. V Top 100 je aj šesť druholigových klubov, ich poradie vedú České Budějovice s priemerom 5501 divákov na zápas.



Najnavštevovanejšou ligovou súťažou zostáva švajčiarska NLA, ktorej každý zápas v základnej časti videlo v priemere 6882 divákov. Nasleduje nemecká DEL s 6198 návštevníkmi, ruská nadnárodná KHL (6121) a švédska SHL (5707). Slovenskej Tipsport lige patrí s priemerom 1890 divákov 10. priečka, pred rokom bola s priemerom 1802 jedenásta. Do elitnej stovky návštevnosti sa dostali kluby z pätnástich krajín.



Rebríčky návštevnosti hokejových zápasov (zdroj: IIHF):



1. (1.) SC Bern (Švaj.) 16 399 divákov, 2. (6.) Dinamo Minsk (Biel.) 13 230, 3. (3.) Kolín Haie (Nem.) 12 662, 4. (2.) Eisbären Berlín (Nem.) 12 052, 5. (4.) SKA Petrohrad (Rus.) 11 735, 6. (5.) Adler Mannheim (Nem.) 10 812, 7. (7.) Jokerit Helsinki (Fín.) 9610, 8. (8.) Zürich SC Lions (Švaj.) 9214, 9. (12.) Bratislava 9104, 10. (9.) Frölunda Göteborg (Švéd.) 9029



1. NLA - Švajčiarsko 6882, 2. DEL - Nemecko 6198, 3. Kontinentálna hokejová liga - Rusko 6121, 4. SHL - Švédsko 5707, 5. Extraliga - Česko 5178, 6. Liiga - Fínsko 4326, 7. EIHL - Veľká Británia 2842, 8. EBEL - Rakúsko 2794, 9. Get-ligaen - Nórsko 1955, 10. Tipsport liga - Slovensko 1890