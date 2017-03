Slovan opäť zdolal Trenčín, AS neobháji triumf v pohári

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti AS Trenčín neobhája prvenstvo v národnej pohárovej súťaži. Zverenci trénera Martina Ševelu totiž v stredajšom štvrťfinále Slovnaft Cupu 2016/17, ktoré bolo reprízou rozhodujúceho súboja o trofej z uplynulej sezóny, podľahli bratislavskému Slovanu 1:3 (0:1).



Domácich "belasých" poslal hneď v úvode do vedenia Priskin, po zmene strán po necelej štvrťhodine hry zvýšil Čavrič na 2:0. Trenčiansky útočník Janga síce v 65. min vykresal znížením na 1:2 nádej pre AS, ale o chvíľu neskôr Savičevič poistil vedenie Slovana, ktorý triumfom nadviazal na nedávne ligové víťazstvo nad týmto súperom (4:3). .



Slovnaft Cup 2016/2017



- štvrťfinále (hralo sa na 1 zápas) - streda:







12. Priskin, 59. Čavrič, 69. Savičevič - 65. Janga, 90. Vernon De Marco Morlacchi - 26. Adekunle, 61. Šulek, 79. Udeh, Vlk - Vorel, Lieskovský, 925 divákov



Zostavy:



J. Mucha - Sekulič, Saláta, Rundič, F. Kubík - T. Kóňa, Savičevič - F. Oršula (70. De Sa), Soumah (88. Vittek), Priskin - Čavrič (83. Vernon De Marco Morlacchi)



A. Chovan - Šulek, Udeh, Kleščík, Julien (70. Mance) - Lawrence - Ubbink, Zubairu (46. Paur) - Adekunle (75. M. Klooster), Janga, Beridze