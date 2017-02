Slovan nebude cestovať na posledný duel základnej časti KHL

ZÁHREB 5. februára (WebNoviny.sk) - Hokejový Slovan Bratislava dohrá sezónu už v domácom prostredí a napriek vyžrebovaniu už nepocestuje za súpermi. Pôvodne mal odohrať ešte 17. februára duel v Záhrebe, ale súboj s Medveščakom presunuli do Bratislavy.



Chorvátsky tím nemá k dispozícii štadión, v čase termínu zápasu Kontinentálnej hokejovej ligy ho budú pripravovať na medzinárodné preteky v synchronizovanom krasokorčuľovaní, ktoré sa uskutočnia 18. a 19. februára. .



Po dohode Slovana a Medveščaku sa presunutý duel uskutoční 14. februára o 19.00 h v Bratislave, o deň neskôr sa uskutoční na rovnakom mieste pôvodne naplánovaný ďalší vzájomný súboj oboch tímov. Pre Slovan i Medveščak to budú posledné zápasy v základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy.



"Bohužiaľ, nevedeli sme ponúknuť prijateľný termín, ktorý by akceptovalo aj vedenie súťaže. Toto bola jediná možnosť. Liga by netolerovala zrušenie stretnutia. My sme dostali informáciu o probléme s halou príliš neskoro, aby sme požiadali včas o zmenu a prehodenie zápasov. Aréna nám nepatrí, nie sme jej jediní a hlavní užívatelia. Možnosti výmen v poslednej chvíli sú limitované," uviedol na webe Medveščaku riaditeľ klubu pre komunikáciu Ranko Vučinič.



Chorvátsky klub teraz ponúka svojim fanúšikom vrátenie už vopred zakúpeného vstupného alebo zájazd na zápas do Bratislavy, ktorý sa uskutoční 14. februára.