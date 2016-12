Slovan bude mať zástupcu v Zápase hviezd KHL

Útočník bratislavského Slovana Jonathan Cheechoo si zahrá v Zápase hviezd Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), ktorý sa uskutoční v Ufe. Kanaďana....

MOSKVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Útočník bratislavského Slovana Jonathan Cheechoo si zahrá v Zápase hviezd Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), ktorý sa uskutoční v Ufe. Kanaďana nominovali zástupcovia súťaže do elitného výberu Bobrovovej divízie. Spolu s ním vybrali v treťom kole výberu aj Viačeslava Vojnova z Petrohradu a bývalého hráča Slovana Francisa Parého, ktorý momentálne pôsobí v Záhrebe. Cheechoo je jediným zástupcom slovenského účastníka KHL v exhibícii.



Prvé mená pre Zápas hviezd KHL už tradične vyberali fanúšikovia, druhé novinári. Jedno miesto vo výbere každej divízie je vyhradené pre štyroch mladíkov, ktorí najviac upútajú v predvíkendovom Vyzývacom pohári.



Exhibičný týždeň v Ufe sa uskutoční od 15. do 22. januára 2017. Odštartuje ho Vyzývací pohár mládežníckej MHL 15. januára a o štyri dni neskôr to bude Zápas hviezd Ženskej hokejovej ligy. Na sobotu 21. januára sú naplánované obľúbené súťaže zručností hráčov KHL a v nedeľu 22. januára exhibičný turnaj medzi výbermi jednotlivých divízií - Bobrovovej, Tarasovovej, Charlamovovej a Černyšovovej. Na programe sú dva semifinálové zápasy a jeden finálový. Hrať budú vždy štyria korčuliari a jeden brankár, v prípadnom predĺžení klesne počet hráčov v poli na troch.



V nominácii na Zápas hviezd 2017 nechýbajú ani esá ako Pavel Daciuk, Iľja Kovaľčuk, Valerij Ničuškin, Maxim Afinogenov či Sergej Moziakin. Do Ufy by mali cestovať aj český brankár Pavel Francouz či jeho krajan, útočník Vladimír Sobotka. V každom tíme bude dovedna 11 hráčov - jeden brankár a desať hráčov v poli.



V Ufe sa uskutoční už deviaty ročník Zápasu hviezd KHL, šiestu edíciu hostila v januári 2014 Bratislava.







fanúšikovia: Matt Gilroy (Spartak Moskva) - Pavel Daciuk, Iľja Kovaľčuk (obaja SKA Petrohrad), Matt Allison (Dinamo Minsk)



novinári: Igor Šesťorkin (SKA Petrohrad) - Chay Genoway (Jokerit Helsinki) - Ryan Stoa (Spartak Moskva)



vedenie ligy: Viačeslav Vojnov (SKA Petrohrad), Jonathan Cheechoo (Slovan Bratislava), Francis Paré (Medveščak Záhreb)



fanúšikovia: Matt Robinson (Dinamo Moskva) - Valerij Ničuškin, Ivan Telegin (obaja CSKA Moskva), Brandon Kozun (Lokomotiv Jaroslavľ)



novinári: Iľja Sorokin - Igor Ožiganov (obaja CSKA Moskva) - Maxim Afinogenov (Viťaz Podoľsk)



vedenie ligy: Oscar Fantenberg (HK Soči) - Dmitrij Kagarlickij (Severstaľ Čerepovec), Vladimir Galuzin (Torpedo Nižnij Novgorod)



fanúšikovia: Kris Lee - Sergej Moziakin (obaja Metallurg Magnitogorsk), Vladimir Tkačov (Ak Bars Kazaň), Anatolij Golyšev (Avtomobilist Jekaterinburg)



novinári: Pavel Francouz - Kirill Koľcov (obaja Traktor Čeľabinsk) - Dan Sexton (Neftechimik Nižnekamsk)



vedenie ligy: Nikita Filatov (Lada Togliatti), Danis Zaripov, Jan Kovář (obaja Metallurg Magnitogorsk)







fanúšikovia: Jevgenij Medvedev - Vladimír Sobotka (obaja Avangard Omsk), Linus Omark (Salavat Julajev Ufa), Maxim Šalunov (Sibir Novosibirsk)



novinári: Igor Bobkov (Admiral Vladivostok) - Zachar Arzamascev - Kirill Kaprizov (obaja Salavat Julajev Ufa)



vedenie ligy: Jan Kolář (Amur Chabarovsk), Nigel Dawes (Barys Astana), Chad Rau (Červená hviezda Kchun-lun)