Slovákov vyzve v úvode roka Uganda, očakávajú náročný súboj

Zápasom proti netradičnému súperovi a s kádrom neobvyklého zloženia v nedeľu vstúpi slovenská futbalová reprezentácia do kalendárneho roka 2017.....

ABÚ ZABÍ 6. januára (WebNoviny.sk) - Zápasom proti netradičnému súperovi a s kádrom neobvyklého zloženia v nedeľu vstúpi slovenská futbalová reprezentácia do kalendárneho roka 2017.



Zverenci trénera Jána Kozáka si v rámci pobytu v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch od 16.45 h SEČ zmerajú sily s Uganďanmi, pôjde o oficiálny duel. Na Slovákov čaká v Abú Zabí ešte neoficiálny prípravný súboj so Švédmi (vo štvrtok 12. 1. o 13.45 h SEČ).



Švédi rovnako ako Slováci nie sú v Abú Zabí v najsilnejšom zložení, priestor dostali predovšetkým hráči z najvyšších domácich dlhodobých súťaží. Kouč Ugandy má k dispozícii najsilnejší výber - jeho tím sa pripravuje na blížiaci sa Africký pohár národov, ktorý sa v termíne 14. januára - 5. februára uskutoční v Gabone. Uganďania v stredu v príprave prehrali 0:2 s domácimi Tunisanmi.



Predstavia sa najmä hráči z Fortuna ligy



V Kozákovom kádri figuruje 17 futbalistov z Fortuna ligy, kvarteto legionárov z poľskej Ekstraklasy a po jednom hráčovi z najvyššej českej súťaže (brankár Liberca Martin Dúbravka) a nórskej Eliteserien (útočník Lilleströmu Tomáš Malec).



"Počas celého roka neodohráme ani jeden prípravný duel. Vybrali sme hráčov, ktorí majú určitú kvalitu aj skúsenosť ide o perspektívnych chlapcov, ktorí majú príležitosť sa ukázať. Tieto dva zápasy slúžia na to, aby sme si týchto hráčov otestovali. Verím, že sa utvorí dobrá atmosféra a ukážu sa v čo najlepšom svetle, každý dostane príležitosť aj dostatočnú minutáž," skonštatoval Ján Kozák pred odletom do SAE a na margo Ugandy ako úvodného protivníka doplnil: "Som veľmi rád, že môžeme hrať proti takému súperovi, ktorý sa prezentuje odlišným futbalovým štýlom. Bude to dobrá škola a vážna skúška pre našich chlapcov."



Kapitánom Dúbravka, Hlohovský alebo Gergel



Kapitánom SR by mal byť jeden z trojice Martin Dúbravka, Filip Hlohovský, Roman Gergel. Kanonier MŠK Žilina Hlohovský má za sebou mimoriadne vydarenú jesennú časť sezóny, so 14 gólmi kraľuje strelcom Fortuna ligy. "Proti Ugande to nebude jednoduchý zápas. Vieme, že sa pripravujú na Africký pohár národov. Očakávam náročný duel, ale verím, že ho zvládneme," vyhlásil Hlohovský, ktorý si môže pripísať premiérový štart v seniorskom národnom tíme.



Túto métu má pred sebou aj Hlohovského klubový spoluhráč a mládežnícky reprezentant Denis Vavro: "Určite to bude náročný súper a ťažký zápas. Počasie v Spojených arabských emirátoch bude Uganďanom vyhovovať, my sa s tým musíme zmieriť a zabojovať. Hráme za Slovensko a našu krajinu. V oboch dueloch odovzdáme na trávniku všetky sily."



Spomedzi ugandských reprezentantov majú známejších zamestnávateľov stredopoliari Mike Azira (Colorado Rapids/MLS), Farouk Miya (Standard Liége/Belg.) a aj útočník Luwagga Kizito (Rio Ave/Portug.). Od mája 2013 je na lavičke Uganďanov 47-ročný srbský tréner Milutin Sredojevič, predtým počas dvoch rokov viedol Rwandu. Uganda figuruje v decembrovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na 72. mieste (490 bodov). Slovensku patrí 25. priečka (837 b.).







Martin Dúbravka (Slovan Liberec/ČR), Adam Jakubech (Spartak Trnava), Michal Šulla (FK Senica)



Martin Šulek (AS Trenčín), Juraj Kotula (Slovan Bratislava), Denis Vavro, Martin Králik, Jakub Holúbek (všetci MŠK Žilina), Ján Krivák (Šport Podbrezová), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Matúš Čonka (Spartak Trnava)



Patrik Mišák, Dávid Guba, Roman Gergel (všetci Bruk-Bet Termalica Nieciecza/Poľ.), Martin Bukata (Piast Gliwice/Poľ.), Tomáš Huk (DAC 1904 Dunajská Streda), Filip Hlohovský, Michal Škvarka, Miroslav Káčer (všetci MŠK Žilina), Filip Oršula (Slovan Bratislava), Jakub Paur (AS Trenčín)



Tomáš Malec (SK Lilleström/Nór.), Pavol Šafranko (Šport Podbrezová)



Robert Odongkara (Saint George/Etióp.), Benjamin Ochan (Kampala City Council), Jamal Salim (Al-Merrikh/Sud.), Denis Onyango (Mamelodi Sundowns/JAR)



Timothy Awanyi, Joseph Ochaya (obaja Kampala City Council), Isaac Isinde (Saint George/Etióp.), Murshid Juuko (SC Simba/Tanz.), Nicholas Wadada (SC Vipers), Godfrey Walusimbi (FC Gor Mahia/Keňa)



Khalid Aucho (FC Baroka/JAR), Mike Azira (Colorado Rapids/MLS), Shafik Batambuze (FC Tusker/Keňa), Denis Iguma (Al-Ahed/Liban.), Geoffrey Kizito (Than Quang Ninh/Viet.), Farouk Miya (Standard Liége/Belg.), Moses Oloya (FC Hanoj/Viet.), Hassan Wasswa (Al-Nejmeh/Liban.), Muzamir Mutyaba (Kampala City Council)



Luwagga Kizito (Rio Ave/Portug.), Geofrey Massa (FC Baroka/JAR), Tonny Mawejje (Thróttur Reykjavík/Isl.), Yunus Sentamu (Ilves Tampere/Fín.), Muhammad Shaban (FC Onduparaka), Idris Lubega (FC Proline), Geoffrey Serunkuma (FC Lweza)