Slovakia Cup vyhrali Švajčiari, Slováci ich naháňali márne

Slovenská hokejová reprezentácia neobhájila prvenstvo na turnaji Slovakia Cup z predchádzajúcich dvoch sezón. Po celkových triumfoch v Banskej....

NITRA 11. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia neobhájila prvenstvo na turnaji Slovakia Cup z predchádzajúcich dvoch sezón. Po celkových triumfoch v Banskej Bystrici a Žiline tentoraz skončili hráči SR druhí, keď v sobotu večer podľahli v Nitre výberu Švajčiarska 3:4.



Zverenci trénera Zdena Cígera inkasovali už v 2. min z hokejky Damiena Riata, potom nevyužili dve presilovky a vzápätí dostali druhý gól od Dava Suttera. V druhej časti pridal tretí gól Švajčiarov Robin Leone, za Slovákov skorigovali v 36. min Martin Gernát a o minútu neskôr Martin Bakoš. V 46. min upravil na rozdiel dvoch gólov Luca Fazzini, no v 56. min zdramatizoval záver Peter Čerešňák..



V 66. vzájomnom zápase sa zrodila tridsiata prehra Slovákov, v minulosti sa osem zápasov skončilo nerozhodne a 28 duelov vyhrali Slováci. Desiaty duel v národnom tíme odohral obranca Michal Čajkovský, Martin Gernát strelil svoj tretí reprezentačný gól, Peter Čerešňák tiež tretí a Martin Bakoš šiesty.







36. Gernát (Cingeľ), 37. M. Bakoš (E. Šedivý), 56. Čerešňák (A. Šťastný, Lušňák) - 2. Riat (Dave Sutter, Zangger), 9. Dave Sutter (Leone, Senteler), 29. Leone, 47. Fazzini (Hofmann)



2:4 na 2 min, 0:0, Baluška, D. Konc - Výleta, J. Tvrdoň, 3505 divákov



Zostavy:



Janus - Čerešňák, A. Jánošík, Čajkovský, Gernát, E. Šedivý, Švarný, Valach - Macík, Marek Slovák, T. Hrnka - A. Kudrna, Cingeľ, L. Hudáček - D. Skokan, Suja, M. Bakoš - Buc, Lušňák, A. Šťastný



Boltschauer - Fora, Marti, Heldner, Paschoud, Dave Sutter, Guerra, P. Baltisberger - Schmutz, Walser, Jörg - Riat, Albrecht, Zangger - Ch. Baltisberger, Hofmann, Fazzini - Leone, Senteler, Herren



Vstup do stretnutia Slovákom vôbec nevyšiel - Janus inkasoval už v 87. sekundy z hokejky Riata, ktorý tečoval pokus Dava Suttera. Slovenské mužstvo potom nezužitkovalo dve presilovky, po skončení druhej prišiel trest v podobe presného zásahu Dava Suttera - 0:2. Švajčiari boli v prvej tretine nebezpečnejší aj strelecky aktívnejší.



V prvej polovici druhej tretiny mali Slováci prevahu aj zásluhou presilovky, brankára Boltschauera zasypali množstvom striel, ale znížiť sa im nepodarilo. Prišla 29. min a tretí gól Švajčiarov - delovka Herrena sa odrazila od zadného mantinelu pred slovenskú bránku a v neprehľadnej situácii sa najlepšie zorientoval Leone. Gólové chvíle pre SR prišli až v závere druhej časti. Najprv v 36. min Gernát po krížnej prihrávke od klubového spoluhráča zo Sparty Cingeľa, o minútu neskôr skóroval aj Martin Bakoš po spolupráci s E. Šedivým.



Na začiatku tretej dvadsaťminútovky putovali na trestnú lavicu Čajkovský a Schmutz, ale v hre štyroch proti štyrom sa skóre nezmenilo. V 47. min však Švajčiari využili zaváhanie A. Kudrnu - Hofmanna ešte Janus vychytal, no na dorážku Fazziniho už bol krátky. V 56. min vykresal iskru nádeje pre slovenský tím obranca Čerešňák, ktorého ľahké nahodenie puku zaskočilo súperovho brankára. Slovákom sa už v závere nepodarilo vyrovnať.