Slovák prepadával v Česku seniorov, odsedí si 14 rokov

Slovákovi Jurajovi Zajacovi uložili v Českej republike za sériu lúpežných prepadnutí 14-ročný trest odňatia slobody. Verdikt potvrdil vo štvvrtok....

PRAHA 16. februára (WebNoviny.sk) - Slovákovi Jurajovi Zajacovi uložili v Českej republike za sériu lúpežných prepadnutí 14-ročný trest odňatia slobody. Verdikt potvrdil vo štvvrtok pražský vrchný súd, čím zamietol odvolanie obžalovaného. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Dnešným verdiktom tak nadobudol právoplatnosť novembrový rozsudok Krajského súdu v Ústí nad Labem. Zajac, ktorý v tomto meste pred rokom a pol prepadával a okrádal najmä seniorov, sa obhajoval tvrdením, že nič nespáchal, a vinu sa snažil zvaliť na svojho brata. Osem z deviatich prepadnutí sa odohralo od 14. novembra 2015 do 5. januára 2016. Zajac si zakaždým vyhliadol obeť v centre Ústí nad Labem, pričom išlo o starších ľudí vo veku 66-90 rokov..



Svoje obete napádal surovo zozadu, útočil väčšinou päsťou na hlavu. Prepadnutí takmer zhodne vypovedali, že dostali ranu do hlavy, potom stratili vedomie, a keď sa prebrali, chýbali im veci a peniaze. Deviatou Zajacovou obeťou bol opitý mladík. "Tých ľudí je mi ľúto, sú to predsa len starší ľudia, ale ani jedného trestného činu som sa nedopustil," vyhlásil Zajac. "Nechcem hádzať vinu na svojho brata, ale dôkazy svedčia proti nemu, a nie proti mne. Tieto skutky som nespáchal," dodal odsúdený Slovák podľa serveru Novinky.cz.



Zajac svojimi lúpežami získal niekoľko tisíc českých korún, liečebné náklady obetí však dosiahli vyše 1,5 milióna korún (55.500 eur).