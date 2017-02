Slovák minie za rok v priemere 466 igelitiek, Dán len štyri

Iniciatívu Slovensko bez igelitových tašiek podporili prvé obchodné siete. Do kampane Ministerstva životného prostredia (MŽP), ktorá chce....

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) - Iniciatívu Slovensko bez igelitových tašiek podporili prvé obchodné siete. Do kampane Ministerstva životného prostredia (MŽP), ktorá chce zo Slovenska vytlačiť igelitky väčšinou končiace na skládkach, sa zapojili COOP Jednota, Kaufland a Zväz obchodu a cestovného ruchu (ZOCR).



Ako informoval hovorca MŽP Tomáš Ferenčák, v rámci iniciatívy plánujú postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja. "Som rád, že iniciatíva našla odozvu aj medzi najvýznamnejšími hráčmi v slovenskom maloobchode," povedal minister László Sólymos, podľa ktorého práve maloobchod predstavuje kľúčového hráča pri obmedzovaní spotreby igelitových tašiek, pretože "stoja v strede medzi výrobcami igelitiek a zákazníkmi". .



Subjekty, ktoré sa zapojili do iniciatívy Slovensko bez igelitových tašiek, dostanú logo s nápisom Bez igelitiek.



"Umiestnenie nálepiek v obchodoch nepredstavuje pre zapojených len možnosť prezentovať sa ako zodpovedný podnikateľ. Predovšetkým ide o otvorený záväzok voči zákazníkom, že sa aktívne zapojili do znižovania spotreby neekologických tašiek," vysvetlil Sólymos. Dodal, že envirorezort do parlamentu predložil i legislatívnu úpravu, ktorá má za cieľ obmedziť spotrebu igelitových tašiek prostredníctvom ich spoplatnenia a povinnosti ponúkať aj ekologickú alternatívu.



Slovensko sa v spotrebe igelitových tašiek nachádza na prvých priečkach v rámci Európskej únie. Slovák minie za rok v priemere 466 igelitiek, európsky priemer je o viac ako polovicu nižší, jeden Dán ich spotrebuje len štyri. Vo svete sa ročne minie až 100 miliárd igelitiek, z ktorých množstvo končí v moriach.