Slovák Ružička je medzi najväčšími nádejami juniorských MS

Majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov sa v zámorí vnímajú ako veľká prehliadka hokejových nádejí a oficiálna stránka NHL medzi desať najväčších....

MONTREAL 25. decembra (WebNoviny.sk) - Majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov sa v zámorí vnímajú ako veľká prehliadka hokejových nádejí a oficiálna stránka NHL medzi desať najväčších zaradila aj slovenského reprezentanta Adama Ružičku.



Zostavovatelia zoznamu pripomenuli, že na nadchádzajúcom šampionáte v Montreale a Toronte (26. decembra 2016 - 5. januára 2017) sotva možno očakávať takú kvalitu, akú pred rokom vo Fínsku, kde sa predstavili Jesse Puljujärvi, Patrik Laine či Auston Matthews, teda hráči, ktorí už v tejto sezóne žiaria v NHL. A to ešte ani jeden z nich nedovŕšil dvadsať.



Skauti však budú napriek tomu v stave najvyššej pohotovosti. Ich pozornosť by sa za normálnych okolností upriamila najmä na stredného útočníka Nolana Patricka, ale Kanaďan sa zranil a na turnaji bude chýbať.



V elitnej desiatke bez poradia figuruje aj 17-ročný odchovanec ružinovského hokeja Ružička. NHL.com charakterizuje stredného útočníka Sarnie Sting v OHL ako hráča so "šikovnými rukami a pohotovou strelou". Spoločnosť mu robia Švédi Lias Andersson, Elias Pettersson, Fíni Miro Heiskanen, Eeli Tolvanen, Juuso Välimäki a Kristian Vesalainen, Švajčiar Nico Hischier, Čech Martin Nečas a Američan Jake Oettinger.