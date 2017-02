Slovak Lines zastavil pokles cestujúcich v autobusoch

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Slovak Lines, a. s. po dlhom období zastavila pokles cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme. Minulý rok previezla vo svojich autobusoch na linkách v Bratislavskom samosprávnom kraji približne 12 miliónov cestujúcich, podobne ako rok predtým.



"Za minulý rok sme zhruba na úrovni roka 2015. Je to pozitívne, lebo v autobusovej doprave za posledných 27 rokov od spoločenských zmien je trend poklesu cestujúcich," informoval generálny riaditeľ Slovak Lines a prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský. .



Priestor vidia v propagácii verejnej dopravy



"Integrovanú dopravu vnímame ako cestu k obmedzeniu individuálnej automobilovej dopravy. Veľký priestor vidíme v komunikácii a propagácii verejnej dopravy," poznamenal Sádovský.



Agentúra Focus uskutočnila koncom minulého roka prieskum medzi tisíc dvesto náhodne vybranými cestujúcimi Slovak Lines vo veku šestnásť a viac rokov. Využívanie prímestských liniek tohto dopravcu označilo za pozitívne 92 % opýtaných, z toho 62 % použilo známku jeden a takmer 30 % známku dva. Slovak Lines dosiahol priemerné hodnotenie 1,5 v stupnici do päť.



Kvalitu autobusov považuje za jedno z najdôležitejších kritérií pri cestovaní 45 % oslovených respondentov. Slovak Lines v spolupráci s Bratislavským krajom, ako objednávateľom prímestskej dopravy, v rokoch 2013 až 2015 zakúpil 127 nových autobusov vybavených klimatizáciou a Wi-Fi pripojením na internet.



Všetky autobusy sú klimatizované



Spoločnosť má v prímestskej doprave podľa generálneho riaditeľa spolu 240 autobusov, ostatné sú z roku 2006. "Od jari 2016 sú všetky vozidlá Slovak Lines v prímestskej autobusovej doprave klimatizované," uviedol Sádovský.



Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji využíva 63 % a zavedenie tohto systému hodnotí pozitívne 66 % oslovených cestujúcich Slovak Lines.



"Pri zavádzaní integrovaného dopravného systému boli najmä v prvej etape technické problémy. Keď sa začali ukazovať praktické výhody denného cestovania do práce, do školy, veríme, že si integrovaná doprava získa svojich fanúšikov a ocenia výhody, ktoré prináša," dodal Sádovský. Tretia etapa integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji je v prevádzke od konca minulého roka.



, so sídlom v Bratislave bola založená v septembri 2001, patrí k najväčším prevádzkovateľom verejnej autobusovej dopravy na Slovensku. Súčasné meno má spoločnosť od roku 2007, predtým fungovala pod názvom Slovenská autobusová doprava Bratislava, a. s. (SAD Bratislava). Základné imanie predstavuje 28,83 mil. eur. Spoločnosť má dcérske firmy Slovak Lines Express, a. s., (základné imanie 3,91 mil. eur), Slovak Lines Služby, a. s. (4,2 mil. eur) a Slovak Lines Opravy, a. s., (785,7 tis. eur).



Majoritným akcionárom Slovak Lines je spoločnosť BUS Transport, s. r. o., s podielom 56 %. Ide o dcéru spoločnosti Julesburg Investments Limited so sídlom v Larnake na Cypre. Zvyšných 44 % akcií Slovak Lines vlastní štát - do konca roka 2015 tento podiel spravoval Fond národného majetku SR a od začiatku roka 2016 podiel spravuje jeho nástupca MH Manažment, a. s. Jediným akcionárom tejto spoločnosti je Ministerstvo hospodárstva SR.