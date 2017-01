Slovák Kovalík dosiahol životný úspech, postúpil cez Čiliča

CHENNAI 4. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Jozef Kovalík dosiahol jeden z najväčších úspechov vo svojej kariére, ako kvalifikant zdolal za 169 minút 7:6 (5), 5:7, 7:5 v osemfinálovom 2. kole dvojhry jednotku turnaja ATP World Tour 250 v indickom Chennai Marina Čiliča.



Dvadsaťštyriročný Bratislavčan nastúpil prvý raz proti členovi elitnej desiatky svetového rebríčka a hneď získal cenný skalp, čo by ho malo podľa predbežných nezáväzných prepočtov posunúť zo súčasnej 117. pozície do prvej stovky počítačového poradia. Dvadsaťosemročný hrdina newyorských grandslamových US Open 2014 a svetová šestka Čilič je na tomto podujatí šampiónom už zo sezón 2009 a 2010.



Súperi si v otváracom dejstve držali servis, jediné dva brejkbaly si vypracoval Chorvát Čilič, ale nepremenil ich a v tajbrejku nedokázal odvrátiť na príjme v poradí druhý setbal. V druhom sete sa dostal do vedenia 3:0 aj 4:1, Slovák ešte vyrovnal krok, ale potom druhý raz zlyhal na podaní v dvanástom geme. Rozhodujúci set dlho smeroval do tajbrejku, Kovalík však za stavu 5:5 prelomil súperov servis, vzápätí pri vlastnom odvrátil tri brejkbaly a zužitkoval hneď prvý mečbal.



Zverenec Borisa Borgulu v rámci programu NTC Kovalík si vo štvrťfinále zmeria sily s Rusom Daniilom Medvedevom (99.), ktorý v 2. kole vyradil osmičku pavúka Lu Jen-chsuna z Taiwanu. Bude to ich prvý vzájomný zápas na okruhu.



Dvojhra - 2. kolo (osemfinále):



- Marin Čilič (Chor.-1) 7:6 (5), 5:7, 7:5 za 169 minút



Albert Ramos-Viňolas (Šp.-3) - Steve Darcis (Belg.) 6:2, 6:0



Daniil Medvedev (Rus.) - Lu Jen-chsun (Taiw.-8) 6:4, 6:3