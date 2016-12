Slováci vyrovnali negatívny rekord, Húska sa poriadne unavil

TORONTO 28. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov má za sebou úvodnú zaťažkávaciu skúšku na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade.



Zverenci trénera Ernesta Bokroša v Toronte vstúpili do turnaja súbojom proti domácim rovesníkom a podľahli im hladko 0:5.



Počas celého súboja ťahali Slováci za kratší koniec a súperovho brankára Connora Ingrama ohrozili iba šiestimi strelami. Ide o vyrovnania historického minima v tejto štatistike, keď šesť streleckých pokusov na bránku v minulosti vyslali aj mladí Bielorusi v súboji proti Rusom v decembra 2000. "Je to výsledok toho, že chlapci predo mnou tvrdo pracovali. Ja som to mal ich zásluhou omnoho jednoduchšie. Ak sa to mojim spoluhráčom podarí zopakovať aj v ďalších stretnutiach, bude to super," povedal po súboji brankár Ingram pre TSN a doplnil: "Silnou stránkou nášho mužstva je rýchlosť. Získavame tým výhodu aj šance."



V prvej tretine si udržal čisté konto, no v druhej inkasoval až štyri góly, prvý zo sedemnástej strely v stretnutí na jeho bránku v podaní Jeremyho Lauzona. Neskôr ho prekonali aj Taylor Raddysh, Anthony Cirelli, Thomas Chabot a Michael McLeod. "Na ľade som sa cítil celkom dobre, ale Kanada je veľmi silný súper. V takomto zápase je veľmi náročné zastaviť každú strelu," poznamenal poriadne unavený Húska.



Tím SR "20" čaká už v stredu ďalší súboj na MSJ, keď o 19.30 h (1.30 h SEČ už vo štvrtok ráno) miestneho času preverí ich sily výber USA.