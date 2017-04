Slováci v príprave nestačili na Fínsko, opäť nestrelili ani jeden gól

KOŠICE 19. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia si v príprave na májové majstrovstvá sveta pripísala v stredu tretiu prehru za sebou. Zverenci trénera Zdena Cígera v rámci seriálu Euro Hockey Challenge podľahli v košickej Steel aréne Fínom 0:3. Odveta je na programe v piatok 21. apríla o 17.00 h v Bratislave.



V stredajšom súboji Fíni dvakrát skórovali v prvej tretine, do listiny strelcov sa zapísali Ville Lajunen a Antti Pihlström. Tretíkrát inkasoval brankár Július Hudáček z hokejky Olliho Palolu v 28. min. V druhej polovici duelu už gól nepadol, aj keď obe mužstvá na to mali niekoľko príležitostí..





V 34. vzájomnom zápase si Fíni pripísali 25. triumf, Slováci majú na svojom konte len 6 víťazstiev a 3 súboje sa skončili nerozhodne.



Euro Hockey Challenge - Košice - streda:







12. Lajunen (Pihlström), 15. Pihlström (Manninen, Anttila), 28. Palola (Honka, M. Aaltonen)



: 2:1 na 2 min, : 0:2, : 0:0, : Kubuš, Stano - Šefčík, M. Korba (všetci SR), 5157 divákov



Zostavy:



: J. Hudáček - Čajkovský, Graňák, J. Mikuš, Gernát, Čerešňák, Švarný, L. Kozák, J. Brejčák, Šedivý - Dravecký, Hovorka, L. Hudáček - M. Bakoš, Cingeľ, Kudrna - Lušňák, Suja, Hrnka - Vandas, Preisinger



: Säteri - Honka, Ohtamaa, Lajunen, Vittasmäki, Kivistö, Virtanen, Järvinen - Jormakka, Kemppainen, Junttila - Palola, M. Aaltonen, Erkinjuntti - Anttila, Pihlström, Manninen - Ojamäki, Sallinen, Huhtala



I. tretina



Po opatrnom úvode z oboch strán mali prvú vážnejšiu príležitosť Slováci, ale v 8. min po peknej prihrávke Šedivého pálil Vandas iba do Säteriho. Výhodu presilovky potom získal tím SR, no po minúte putoval na trestnú lavicu Graňák a keď už boli Fíni na ľade s piatimi korčuliarmi, spoza kruhu prestrelil všetko Lajunen - 0:1. Svoju šancu potom nezužitkoval L. Hudáček, v 15. min však nezaváhal Pihlström - 0:2.



II. tretina



Na začiatku druhej časti v brejku neuspel obranca Čajkovský, na opačnej strane po chybe L. Hudáčka nevyšiel strelecký pokus Erkinjunttimu. Tretí gól pridali Fíni v 28. min: k odrazenému puku sa dostal Palola a rozvlnil sieť. Pred druhou sirénou sa do šance dostával obranca J. Mikuš, ale Fínom sa ho podarilo eliminovať.



III. tretina



V tretej tretine sa Slováci snažili aspoň skorigovať, ale veľmi sa im to nedarilo. V 53. min nepochodil M. Bakoš, neskôr to nevyšlo ani Hovorkovi. Skóre sa už v závere nezmenilo.