Slováci už ukázali viac v útoku, Bokroš myslí na Lotyšov

Dovedna desať inkasovaných gólov od dvojice veľkých favoritov na celkový triumf Kanaďanov a Američanov, s tým slovenskí hokejisti na majstrovstvách....

TORONTO 29. decembra (WebNoviny.sk) - Dovedna desať inkasovaných gólov od dvojice veľkých favoritov na celkový triumf Kanaďanov a Američanov, s tým slovenskí hokejisti na majstrovstvách sveta do 20 rokov vopred tak trochu rátali. Nie je však prehra ako prehra.



Súboj proti tímu USA (2:5) v torontskom Air Canada Centre priniesol na slovenskej strane zlepšený výkon oproti vstupnému útočnému trápeniu a iba 6 strelám proti Kanade (0:5). "Opäť proti nám stál vyspelý tím s obrovskou silou. Som rád, že chlapci v zápase proti Američanom okrem dobrej defenzívy ukázali v porovnaní s utorkom viac aj smerom dopredu. Už pred šampionátom sme rátali s tým, že úvodné dve stretnutia budú veľmi náročné. Napríklad Kanaďania nás ničím neprekvapili, my sme však smerom dopredu ukázali len veľmi málo," uviedol tréner slovenského výberu Ernest Bokroš.







Jeho zverenci sa po ukážkovej presilovkovej kombinácii a góle do prázdnej bránky v podaní obrancu Martina Feherváryho na konci prvej tretiny dostali súperovi na dostrel (1:2), ale tri presné zásahy v prostrednej časti hry posadili Američanov definitívne do sedla.



Druhá časť priniesla veľký rozdiel aj v počte streleckých pokusov: Slováci ohrozili amerického brankára Josepha Wolla iba dvakrát, kým na Mateja Tomeka smerovalo až 19 striel (celkovo strely na bránku: 20:50). V závere zápasu prišla už len slovenská kozmetická úprava konečného výsledku na 2:5.







"Mali sme mizernú druhú tretinu, takže v prvom rade musíme zapracovať na zlepšení v prostrednej časti hry. Celkovo sme viackrát vystrelili ako proti Kanaďanom, lebo len 6 pokusov v tom zápase bola zlá vizitka. Keď dostaneme puk do obranného pásma súpera alebo stredného pásma, bývame nervózni a potom ho stratíme," cituje útočníka Radovana Bondru web TSN.



"Som rád, že hráči poctivo pristúpili k tomuto zápasu. Nikto z hráčov sa neuspokojí a chce sa zlepšovať. Toto nastavenie je správne. Veríme, že náš najlepší hokej ešte len príde. Už v zápase proti Rusku očakávam ďalšie zlepšenie," uviedol tréner amerického tímu Bob Motzko na webe usahockey.com. "Tréner nám neustále opakuje, že musíme byť pripravení odovzdať maximum každý deň. A to sme dnes spravili. Do hry sme vložili srdce, snažili sme sa počas celého stretnutia," uviedol americký obranca Jack Ahcan.



Zatiaľ čo Američania majú so 6 bodmi z dvoch zápasov už isté štvrťfinále, Slováci sú s nulou nútení zabodovať najbližšie proti Lotyšom. Inak sa len ťažko vyhnú bojom o záchranu, keďže potom na nich čakajú v B-skupine MSJ už len silní Rusi.



"Pred druhou porciou zápasov v základnej skupine radšej hľadám pozitíva. My aj Lotyši vieme, že náš vzájomný zápas bude zrejme rozhodujúci v tom, kto sa prebojuje do play-off. Mám radosť z toho, že po dvoch fyzicky veľmi ťažkých dueloch mám k dispozícii kompletný káder a proti Lotyšsku môžeme hrať so štyrmi päťkami. Filip Lešťan síce dostal vyšší trest a občas direktoriát turnaja posudzuje tieto situácie aj prostredníctvom videozáznamu, no keďže som si jeho zákrok už pozrel, tak nepredpokladám, že by mohol dostať dodatočný trest. Bol tam síce ostrejší stret, ale náš hráč v ňom nevyskočil," skonštatoval tréner SR"20" Ernest Bokroš.