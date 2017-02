Slováci sa v St. Moritzi postavia silnej zostave Nemecka

Súpermi reprezentantov Slovenska v úvodnom kole utorkovej tímovej súťaže na majstrovstvách sveta v alpských lyžiarskych disciplínach vo....

ST. MORITZ 13. februára (WebNoviny.sk) - Súpermi reprezentantov Slovenska v úvodnom kole utorkovej tímovej súťaže na majstrovstvách sveta v alpských lyžiarskych disciplínach vo švajčiarskom St. Moritzi budú Nemci.



Pri predpokladanej neúčasti staršieho zo Žampovcov Adama pre boľavú pätu by sa do pretekov zapojilo iba mužské duo Andreas Žampa - Falat..



Nemecký tím plný mien



Podľa vyžrebovaného "pavúka" by Slováci v prípade úvodného úspechu nad Nemcami pokračovali v súťaži proti lepšiemu z duelu Taliani - Argentínčania. Ďalšie dvojice prvého kola tvoria: Rakúsko - Belgicko, Švédsko - Slovinsko, Nórsko - Česko, Francúzsko - Rusko, Švajčiarsko - Chorvátsko, USA - Kanada.



V silnej nemeckej zostave by mali figurovať 12-násobný víťaz pretekov Svetového pohára Felix Neureuther, senzačný šampión nedávneho podujatia v paralelnom slalome v Štokholme Linus Strasser, tiež Stefan Luitz, ale aj zlatá a bronzová olympijská medailistka v obrovskom slalome Viktoria Rebensburgová či slalomové špecialistky Lena Dürrová a Christina Geigerová.



Švajčiari favoritmi na celkové víťazstvo



"Slováci sú hrateľní, rovnako Taliani, ale Švajčiari by boli jednoznační favoriti aj na celkové víťazstvo," uviedol športový riaditeľ Nemeckého lyžiarskeho zväzu Wolfgang Meier na webe sportal.de.



Súčasná podoba tímovej súťaže na majstrovstvách sveta je veľmi podobná formátu tzv. mestských pretekov Svetového pohára, v ktorých si Velez-Zuzulová nedávno v Štokholme vyjazdila skvelé druhé miesto. V paralelných slalomových jazdách sa predstavia štyria zástupcovia z každej krajiny, po dvoch ženách a mužoch.



Vo vyraďovacom systéme od osemfinále po finále víťazí vždy tím s vyšším počtom rýchlejších jázd. V prípade konečného výsledku 2:2 rozhodnú o víťazovi časové rozdiely v cieli.



Rakúsko - Belgicko



Švédsko - Slovinsko



Nórsko - Česko



Francúzsko - Rusko



Švajčiarsko - Chorvátsko



USA - Kanada



Nemecko - SLOVENSKO



Taliansko - Argentína