Slováci sa ocitnú na šampionáte do 20 rokov v skupine smrti, novinkou bude zápas pod holým nebom

BUFFALO 13. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa na najbližších majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia v tradičnom termíne na prelome rokov tentoraz v Buffale, predstaví v A-skupine. Jej súpermi budú USA, Kanada, Dánsko a Fínsko.



V B-skupine budú účinkovať Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko a Bielorusko. Do štvrťfinále postúpia prví štyria, posledné tímy zo skupín čaká boj o záchranu..



Hlavným centrom šampionátu bude hala KeyBank Centerr pre 19 070 divákov, ktorá je domovským stánkom Buffala Sabres. Uskutoční sa v nej 23 stretnutí vrátane troch štvrťfinále, oboch semifinále i duelov o medaily. Sedem zápasov bude hostiť HarboCenter.



Prvýkrát v histórii juniorských šampionátov sa uskutoční aj zápas pod holým nebom. Tímy USA a Kanady proti sebe nastúpia 29. decembra na štadióne New Era Field, ktorý patrí mužstvu amerického futbalu Buffalo Bills.



Od stredy je už známy aj program celého turnaja. Slováci do šampionátu vstúpia v druhý hrací deň v stredu 27. decembra proti Kanade. Na druhý deň sa stretnú s Američanmi. V sobotu 30. decembra ich čaká duel s Fínmi a na Silvestra pravdepodobne rozhodujúca bitka o štvrťfinále s Dánmi. Bude to ich jediný súboj v HarboCentre.



