Slováci sa lúčili s vojakmi, Afganistan získa čerstvé posily

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) - Štrnásti vojenskí špecialisti na komunikačné a informačné systémy odletia v najbližších dňoch do Afganistanu, kde sa zapoja do operácie Resolute Support. Na základni v Ružomberku sa s nimi v piatok slávnostne rozlúčil minister obrany SR Peter Gajdoš spolu s 2. zástupcom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Jindřichom Jochom a s rodinami vojakov. Agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.



Šéf rezortu obrany vyjadril odchádzajúcim vojakom plnú podporu zo strany rezortu. "Odchádzate v období, keď sa všetci ľudia snažia byť so svojimi blízkymi možno viac ako inokedy. Aj to je dôkazom toho, že byť vojakom je poslanie, nie povolanie. A ako prosbu a zároveň aj rozkaz berte to, že sa máte všetci vrátiť živí a zdraví," povedal minister Gajdoš vojakom.



Veliteľ odchádzajúcich vojakov kapitán Ján Lamanec priblížil, že úlohou jednotky bude zabezpečiť komunikačné a informačné technológie pre veliteľstvo v Afganistane. Ako doplnil, budú plniť aj úlohu administrátorov a podpory užívateľov. Celkovo bude v operácii Resolute Support po príchode nových posíl pôsobiť 56 príslušníkov slovenských ozbrojených síl, z toho štyri vojačky.