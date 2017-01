Slováci proti Švédom so zmenami a snahou o lepší výsledok

Štvrtkový neoficiálny medzištátny prípravný zápas proti ligovému výberu Švédska (Abú Zabí, 16.45 h SEČ) bude pre slovenských futbalových reprezentantov....

ABÚ ZABÍ 10. januára (WebNoviny.sk) - Štvrtkový neoficiálny medzištátny prípravný zápas proti ligovému výberu Švédska (Abú Zabí, 16.45 h SEČ) bude pre slovenských futbalových reprezentantov príležitosťou odčiniť nedeľňajšiu prehru 1:3 s Uganďanmi v rovnakom meste a vybojovať prvé víťazstvo v novom kalendárnom roku.



Švédi rovnako ako zverenci trénera Jána Kozáka nie sú v Spojených arabských emirátoch v najsilnejšom zložení, priestor dostali predovšetkým hráči z najvyšších domácich dlhodobých súťaží, doplnení o niekoľkých legionárov. Švédi v nedeľňajšej príprave v Abú Zabí prehrali 1:2 s národným tímom Pobrežia Slonoviny.



Tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák už skôr avizoval, že príležitosť aj potrebnú minutáž dostanú v SAE všetci hráči, očakávajú sa teda zmeny v zostave oproti tej, ktorá nestačila na výber Ugandy.



"Nezvládli sme najmä úvod zápasu, kde bol súper lepší v rýchlosti, protiútokoch, ktoré sme nezachytili. Druhý polčas bol z našej strany iný - lepší," skonštatoval kormidelník SR po nedeľňajšom stretnutí a doplnil: "Dali sme kontaktný gól, čo nám veľmi pomohlo. V ďalšom priebehu bol zápas vyrovnaný, možno s našou menšou prevahou. Ukázali sme aj pekné futbalové veci. Potom sme však inkasovali tretí gól po štandardke, ktorý rozhodol. Nerád by som hodnotil našich hráčov, každý je v tejto fáze inak pripravený. Navyše, prvýkrát hrali spolu v takomto zložení. Takéto zápasy však je potrebné hrať, aby sme sa posúvali vyššie."



Jedným zo šestice legionárov v tíme SR je stredopoliar poľského prvoligistu Bruk-Bet Termalica Nieciecza Roman Gergel. Proti Ugande nastúpil v základnej zostave. "Na začiatku sa ukázala trochu naša nezohranosť. Potom sme však mali aj dobré veci, chýbala finalizácia. Verím, že v zápase so Švédskom to bude z našej strany lepšie," uviedol 28-ročný záložník Gergel. Strelec jediného nedeľňajšieho slovenského gólu, stopér MŠK Žilina Denis Vavro, ponúkol recept na úspech pre štvrtkový duel so severanmi: "Proti Švédom musíme zvýšiť agresivitu, rýchlosť prihrávok. Treba hrať jednoduchšie, nevymýšľať, viac sa pokúšať o centrované lopty a streľbu."



Švédsko má v emirátoch 19 hráčov z najvyššej domácej Allsvenskan a štyroch legionárov: v zahraničí pôsobia brankári Andreas Linde (FK Molde/Nór.) a Tim Erlandsson (AFC Barrow/Angl.) aj stredopoliari Kristoffer Olsson (FC Midtjylland/Dán.) a Joel Allansson (FC Randers/Dán.). Päťdesiatštyriročný tréner Janne Andersson prevzal mužstvo od Erika Hamréna po vlaňajších ME vo Francúzsku. Švédsko figuruje v decembrovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na 41. mieste (675 bodov), Slovensku patrí 25. priečka (837 b.).



Martin Dúbravka (Slovan Liberec/ČR), Adam Jakubech (Spartak Trnava), Michal Šulla (FK Senica)



Martin Šulek (AS Trenčín), Juraj Kotula (Slovan Bratislava), Denis Vavro, Martin Králik, Jakub Holúbek (všetci MŠK Žilina), Ján Krivák (Šport Podbrezová), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Matúš Čonka (Spartak Trnava)



Patrik Mišák, Dávid Guba, Roman Gergel (všetci Bruk-Bet Termalica Nieciecza/Poľ.), Martin Bukata (Piast Gliwice/Poľ.), Tomáš Huk (DAC 1904 Dunajská Streda), Filip Hlohovský, Michal Škvarka, Miroslav Káčer (všetci MŠK Žilina), Filip Oršula (Slovan Bratislava), Jakub Paur (AS Trenčín)



Tomáš Malec (SK Lilleström/Nór.), Pavol Šafranko (Šport Podbrezová)



Dúbravka - M. Šulek, Krivák, D. Kružliak, Čonka - T. Huk - Paur, Káčer, Mišák - P. Šafranko, Guba



Andreas Linde (FK Molde/Nór.), Tim Erlandsson (AFC Barrow/Angl.), Peter Abrahamsson (BK Häcken)



Emil Salomonsson (IFK Göteborg), Franz Brorsson, Anton Tinnerholm, Pa Konate (všetci Malmö FF), Linus Wahlqvist, Filip Dagerstaal (obaja IFK Norrköping), Joakim Nilsson (IF Elfsborg), Jacob Une-Larsson (IF Djurgaarden)



Kristoffer Olsson (FC Midtjylland/Dán.), Joel Allansson (FC Randers/Dán.), Oscar Lewicki (Malmö FF), Viktor Claesson (IF Elfsborg), Saman Ghoddos, Ken Sema (obaja FK Östersund)



Nicklas Bärkroth, Sebastian Andersson, David Moberg-Karlsson (všetci IFK Norrköping), Per Frick (IF Elfsborg), Alexander Isak (AIK Štokholm), Alexander Jeremejeff (Malmö FF)