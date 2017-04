Slováci prišli v Hamare o dvojgólový náskok, no dosiahli dvadsiaty triumf nad Nórmi

Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila nad výberom Nórska 3:2 v piatkovom zápase seriálu Euro Hockey Challenge v meste Hamar. Domácim sa podarilo....

HAMAR 28. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila nad výberom Nórska 3:2 v piatkovom zápase seriálu Euro Hockey Challenge v meste Hamar.



Domácim sa podarilo zmazať dvojgólové manko, ale o triumfe Slovákov rozhodol Martin Bakoš. V príprave na MS zaznamenal tím SR v siedmom súboji štvrtý úspech..



Zverenci trénera Zdena Cígera otvorili skóre stretnutia v 13. min v oslabení, do listiny strelcov sa zapísal Mário Bližňák. Druhý presný zásah strelil v presilovke 24 sekúnd pred prvou sirénou Michel Miklík.





Slováci mali v prvej tretine troch vylúčených hráčov, Nóri štyroch. V druhej časti znížil v 37. min Patrick Thoresen. V polovici tretej časti vyrovnal v presilovke Ken André Olimb, no posledné slovo patrilo Martinovi Bakošovi. Odveta je na programe rovnako v Hamare v sobotu 29. apríla o 18.00 h. Pre tím SR to bude generálka na MS.



V 29. vzájomnom zápase sa zrodil jubilejný dvadsiaty triumf Slovákov, Nóri ich majú na svojom konte 7 a dve stretnutia sa skončili nerozhodne. Slovenský tím ukončil čakanie na triumf nad Nórmi po takmer troch rokoch, družstvo SR predtým naposledy zvíťazilo v máji 2014 na MS v Minsku a ďalšie tri súboje sa skončili úspechom Nórov.



Euro Hockey Challenge



Hamar (Nór.) - piatok:







37. Thoresen (Reichenberg, Lesund), 49. K. A. Olimb (Thoresen) - 13. Bližňák (Skalický), 20. Miklík (Čerešňák), 56. M. Bakoš (Kudrna)



5:5 na 2 min, 1:1, 0:1. 2390.



Zostavy:



Haugen - Holös, Lesund, Nörstebö, Ödegaard, Johannesen, Sveum, Ström, Sörvik - Thoresen, K. A. Olimb, Reichenberg - M. Olimb, Bastiansen, Rosseli Olsen - Trettenes, K. Forsberg, Olden - Valkvae Olsen, Roest, Karterud - Haga



J. Laco - Čajkovský, Sersen, J. Mikuš, Gernát, Čerešňák, A. Jánošík, Šedivý, Trška - D. Skokan, Suja, Dravecký - M. Bakoš, Cingeľ, Kudrna - Miklík, Bližňák, Marcel Haščák - A. Šťastný, Lušňák, Skalický - Hrnka







I. tretina



Úvodné slávnostné vhadzovanie v Hamare patrilo slovenskej reprezentantke v biatlone Anastasii Kuzminovej, ktorá je v Nórsku na sústredení. Po opatrnom úvode prevzali na krátky čas aktivitu domáci Nóri, no šancu Thoresena v 10. min zneškodnil J. Laco.



O tri minúty neskôr sa Slováci ujali vedenia, keď v oslabení unikol po ľavom krídle Skalický, pred bránkou našiel voľného Bližňáka a ten zakončil do protipohybu Haugena. V závere prvej časti hral slovenský tím presilovku a Miklík strelou z prvej po prihrávke Čerešňáka pridal druhý gól hostí.



II. tretina



V druhej časti Nóri hrýzli omnoho intenzívnejšie. V 24. min nepochodil Karterud a v 31. min v poslednom okamihu zachránil obranca A. Jánošík. V 27. min pálil bez bez prípravy D. Skokan, ale puk z jeho hokejky minul bránku súpera.



V 37. min sa však nemýlil Thoresen, ktorého teč síce J. Laco pravým betónom zlikvidoval, no slovenský gólman následne nestačil na nórskeho topkanoniera a jeho kľučku na bekhendovú stranu.



III. tretina



V 44. min mal veľkú šancu A. Šťastný, ale nevydarilo sa mu zakončenie do odkrytej bránky súpera. O dve minúty neskôr J. Laco zasiahol pri príležitosti Nórov, o ďalšie dve minúty veľkú možnosť nevyužil Marcel Haščák, obranca Šedivý potom fauloval a K. A. Olimb expresne potrestal jeho delikt - Thoresen ho našiel úplne voľného pred J. Lacom a slovenský gólman bol bezmocný - 2:2.



V 51. min spálil ďalšiu šancu Marcel Haščák. Keď už sa zdalo, že duel čaká predĺženie, vnikol do útočného pásma po ľavej strane M. Bakoš a pridal tretí gól Slovákov. V závere domáci stiahli na striedačku brankára Haugena, ale skóre sa už nezmenilo.