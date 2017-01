Slováci neuspeli ani proti Švédom, v SAE dostali výprask

Ligový výber slovenskej futbalovej reprezentácie prehral jednoznačne 0:6 s ligovým výberom Švédska vo štvrtkovom neoficiálnom medzištátnom....

ABÚ ZABÍ 12. januára (WebNoviny.sk) - Ligový výber slovenskej futbalovej reprezentácie prehral jednoznačne 0:6 s ligovým výberom Švédska vo štvrtkovom neoficiálnom medzištátnom prípravnom zápase v Spojených arabských emirátoch.



Skórovali Alexander Isak, David Moberg-Karlsson, Per Frick, Saman Ghoddos a dvakrát Sebastian Andersson, po polhodine hry za stavu 0:1 z pohľadu SR Filip Hlohovský nepremenil pokutový kop. Slováci ešte v 79. min prehrávali "iba" 0:3, no v závere trikrát inkasovali. Zverenci trénera Jána Kozáka v nedeľu podľahli v rámci pobytu v Abú Zabí aj Uganďanom (1:3), ktorí sú v príprave na Africký pohár národov (14. januára - 5. februára v Gabone).



Slovenská reprezentácia, predpokladane už v najsilnejšom možnom zložení, sa 26. marca predstaví na pôde Malty v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska. O viac než dva mesiace neskôr (10. júna) majú Slováci na programe kvalifikačný súboj proti domácim Litovčanom. Po jesennej časti eliminácie patrí Slovensku v "efku" 3. priečka, zo štyroch súbojov vybojovalo 6 bodov.



59. a 79. S. Andersson, 19. Isak, 51. Moberg-Karlsson, 89. P. Frick, 90.+ Ghoddos, : 78. D. Vavro (Slovensko), : E. A. Hasan (Bahr.) - Dauad, M. Hasan (obaja SAE)



Zostavy:



: Linde - Tinnerholm (76. E. Salomonsson), Wahlqvist, Une Larsson, J. Nilsson (60. Dagerstaal) - Moberg-Karlsson (60. Sema), Allansson, Lewicki (60. Ghoddos), Claesson - Isak (71. P. Frick), S. Andersson (85. Bärkroth)



: Dúbravka - M. Šulek, D. Vavro, D. Kružliak (46. Krivák), Čonka - T. Huk, Káčer (59. Gergel), Škvarka (46. Bukata) - Guba (59. Oršula), P. Šafranko (59. Malec), Hlohovský (46. Mišák)



Skóre duelu na štadióne Zayed Sports City otvoril v 19. min útočník AIK Štokholm Alexander Isak, ktorý využil dostatok času aj priestoru v šestnástke a prekonal Dúbravku strelou k bližšej ľavej žrdi.



Slováci mali viac z hry, po polhodine však Hlohovský nepremenil pokutový kop, jeho pokus vytlačil gólman Linde.



Švédi zužitkovali aj svoju druhú príležitosť, krátko po zmene strán ich presným zásahom upokojil David Moberg-Karlsson, strelou z hranice pokutového územia obstrelil slovenského brankára.



Po hodine stretnutia skóroval aj jeho klubový spoluhráč z IFK Norrköping Sebastian Andersson, ktorý sa vyhol ofsajdu a prestrelil Dúbravku. Ján Kozák reagoval trojitým striedaním, na ihrisko poslal Gergela, Oršulu aj Maleca, ale Slováci po prestávke neboli takí nebezpeční ako v prvom polčase. V závere Švédsko udrelo ešte trikrát a rozobralo zdecimovaných Slovákov zásahmi Anderssona, Fricka a Ghoddosa.