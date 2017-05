Slováci nastúpia proti Talianom v bránke s Júliusom Hudáčkom

KOLÍN NAD RÝNOM 5. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia nastúpi vo svojom úvodnom zápase na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku v bránke s Júliusom Hudáčkom. Na základe piatkového popoludňajšieho tréningu v Kolíne nad Rýnom je známa aj zostava korčuliarov. V obrane by mali hrať Michalovia Čajkovský so Sersenom, Adam Jánošík s Petrom Čerešňákom, Martin Gernát s Jurajom Mikušom a Peter Trška s Eduardom Šedivým.



Útočné trojice sa v piatok pripravovali tak, ako to avizoval kouč Zdeno Cíger už pred odletom do Nemecka. Center Libor Hudáček mal na krídlach Dávida Skokana s Vladimírom Draveckým, Mário Bližňák trénoval s Marcelom Haščákom a Michelom Miklíkom, Lukáš Cingeľ s Tomášom Hrnkom a Andrejom Kudrnom. Štvrtý útok tvorili Pavol Skalický, Jakub Suja a Andrej Šťastný..





Na ľade boli v piatok aj všetci traja brankári ako aj útočníci - Tomášovia Zigo a Matoušek, ktorí su zatiaľ mimo súpisku tímu SR. "Už nech to začne," povedal po tréningu kouč Cíger, ktorý výber brankára nechal na trénera gólmanov Petra Kosu. "V sobotu proti Talianom musíme predvádzať svoju hru a byť disciplinovaní," dodal Zdeno Cíger.



