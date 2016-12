Slováci majú z utečencov obavy, v prieskume povedali dôvody

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Európania by utečencom mali pomáhať len v úplne nevyhnutných prípadoch. Vyplýva to z prieskumu agentúry TNS Slovakia, ktorý robila pre Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v dňoch 11. septembra až 29. októbra.



Spomínaný názor podľa prieskumu zastáva 52,5% opýtaných. Podľa 24,6% respondentov treba utečencom pomáhať v obmedzenej miere a podľa 18,7% opýtaných im netreba pomáhať vôbec. Výrazne pomáhať utečencom treba podľa prieskumu len podľa 1,1% respondentov. K tejto problematike sa nevedelo vyjadriť 3,1% opýtaných.



V tomto zmysle sa vyjadrilo 41,4% respondentov. Ďalších 29,6% opýtaných sa ich možného príchodu dosť obáva a 18,1% sa obáva veľmi. Príchodu utečencov sa podľa prieskumu vôbec neobáva 8,2% opýtaných a 2,9% ich na otázku nevedelo odpovedať.



"Veľmi alebo dosť sa utečencov obáva 53,3% žien a 44,8% mužov. Relatívne najmenej obáv z príchodu utečencov vyjadrujú respondenti z najmladšej vekovej kategórie 18 až 24 rokov (36,4%), najväčšie obavy majú respondenti vo veku 65 a starší (56,8%)," konštatuje tlačová správa SAV. Na otázku, či by chceli utečenci prichádzajúci do Európy prísť aj na Slovensko, odpovedalo podľa prieskumu až 68,4% respondentov, že skôr alebo určite by nechceli. Len menšina si myslí, že by utečenci na Slovensko prísť chceli určite (5,6%) alebo skôr (18%). Spolu 8% respondentov na túto otázku nevedelo odpovedať.



Najdôležitejšie dôvody obáv z utečencov sú podľa prieskumu očakávania, že utečenci zvýšia kriminalitu (36,6%) a to, že veľká časť z nich sa nebude chcieť prispôsobiť nášmu spôsobu života (30,6%).



Tretím dôvodom, prečo sa ľudia na Slovensku obávajú príchodu utečencov je podľa prieskumu to, že ich príchod bude stáť priveľa peňazí a tiež strach z útokov islamistických extrémistov. Tieto obavy podľa prieskumu vyjadrilo zhodne 28,8% opýtaných.