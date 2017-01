Slováci idú do SAE, tréner Kozák vítal hráčov na zraze

SENEC 2. januára (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák privítal v Senci všetkých 23 nominovaných hráčov počas pondelkového popoludňajšieho zrazu národného tímu pred blížiacim sa pobytom v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (3. - 12. januára) a úvodnými dvoma zápasmi v tomto kalendárnom roku. Oficiálnym duelom bude ten proti Ugande (8. 1. o 16.30 h SEČ), neoficiálnym súboj so Švédskom (12. 1. o 13.45 h SEČ).



V SAE sa predstaví výber SR zložený predovšetkým z hráčov z najvyššej slovenskej dlhodobej súťaže. V Kozákovom kádri figuruje 17 futbalistov z domácej Fortuna ligy, kvarteto legionárov z poľskej Ekstraklasy a po jednom hráčovi z najvyššej českej súťaže (brankár Liberca Martin Dúbravka) a nórskej Eliteserien (útočník Lilleströmu Tomáš Malec). Počas minulého týždňa z výberu vypadli členovia kádra Dukly Praha Lukáš Štetina a Jakub Považanec, ktorých napokon neuvoľnil ich zamestnávateľ. Nahradili ich Ján Krivák (Šport Podbrezová) a Miroslav Káčer (MŠK Žilina).



"Všetci hráči prišli na zraz a sú k dispozícii. Dvaja majú teploty, ale verím, že sa to čoskoro vyrieši," povedal Ján Kozák počas tlačovej konferencie a pokračoval: "Počas celého roka neodohráme ani jeden prípravný duel. Termín nie je ideálny, pretože hráči sú po dovolenkách a nie v plnej záťaži. Vybrali sme hráčov, ktorí majú určitú kvalitu aj skúsenosť, ide o perspektívnych chlapcov, ktorí majú príležitosť sa ukázať. Tieto dva zápasy slúžia na to, aby sme si týchto hráčov otestovali. Verím, že sa utvorí dobrá atmosféra a ukážu sa v čo najlepšom svetle, každý dostane príležitosť aj dostatočnú minutáž."



Kormidelník SR doplnil, že kapitánom bude pravdepodobne jeden z trojice Martin Dúbravka, Filip Hlohovský alebo Roman Gergel.



"Na jar hráme prakticky len zápas na Malte v marci, potom v júni s Litvou (v kvalifikácii o postup na MS 2018, pozn.). Želám si, aby hráči hrávali vo svojich kluboch, boli zdravotne v poriadku a aby sa tešili do národného mužstva. Dúfam, že tie dva súťažné zápasy úvodného polroka zvládneme a kvalifikačná jeseň bude zaujímavá," skonštatoval Ján Kozák a na margo Ugandy ako najbližšieho protivníka dodal: "Som veľmi rád, že môžeme hrať proti takému súperovi, ktorý sa prezentuje odlišným futbalovým štýlom. Bude to dobrá škola a vážna skúška pre našich chlapcov."



V Senci sa uskutoční aj jedna tréningová jednotka: v pondelok o 18.00 h. Nezúčastnia sa na nej Martin Králik a Jakub Holúbek, teda dvojica Žilinčanov, ktorú trápila zvýšená teplota. V utorok sa výprava - rozdelená na dve skupiny - presunie do SAE. V emirátoch absolvujú Slováci okrem dvoch zápasov aj jedenásť tréningov.



Martin Dúbravka (Slovan Liberec/ČR), Adam Jakubech (Spartak Trnava), Michal Šulla (FK Senica)



Martin Šulek (AS Trenčín), Juraj Kotula (Slovan Bratislava), Denis Vavro, Martin Králik, Jakub Holúbek (všetci MŠK Žilina), Ján Krivák (Šport Podbrezová), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Matúš Čonka (Spartak Trnava)



Patrik Mišák, Dávid Guba, Roman Gergel (všetci Bruk-Bet Termalica Nieciecza/Poľ.), Martin Bukata (Piast Gliwice/Poľ.), Tomáš Huk (DAC 1904 Dunajská Streda), Filip Hlohovský, Michal Škvarka, Miroslav Káčer (všetci MŠK Žilina), Filip Oršula (Slovan Bratislava), Jakub Paur (AS Trenčín)



Tomáš Malec (SK Lilleström/Nór.), Pavol Šafranko (Šport Podbrezová)