Slováci holdujú hazardným hrám, štátny rozpočet na tom zarába

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) - Vývoj hazardu na Slovensku, vychádzajúc zo sumy prijatých vkladov, má rastúcu tendenciu. Kým výška prijatých vkladov z prevádzkovania hazardných hier predstavovala v roku 2015 niečo vyše tri miliardy eur, vlani stúpla na 3,453 miliardy eur. Na výhrach bolo pritom vyplatených 2,679 miliardy eur, čo je medziročne viac o 359 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková v tlačovej správe.



Tento vývoj sa podpísal aj pod vyšší odvod z hazardných hier do štátneho rozpočtu. Do štátneho rozpočtu boli priamo z prevádzkovania hazardných hier v minulom roku odvedené prostriedky vo výške 185 miliónov eur, pri medziročnom raste o 16 miliónov eur. Nárast odvodov do štátneho rozpočtu spôsobil podľa Macíkovej predovšetkým nárast odvodov z kurzových stávok a číselných lotérií. Pri nich sa odvod vypočítava z hernej istiny predstavujúcej prijaté vklady, pri ktorých išlo o výrazný nárast oproti roku 2015..



Nedostatky zistené vykonanými dozormi sa podľa Macíkovej operatívne odstraňovali, oznamovali povoľovateľom alebo riešili v správnom konaní. Za správne delikty bolo v roku 2016 uložených 55 pokút v celkovej výške 358 380 eur.



