Slováci dali dva góly, no s Američanmi prehrali

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov neuspela ani vo svojom druhom vystúpení na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade, keď v stredu....

TORONTO 29. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov neuspela ani vo svojom druhom vystúpení na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade, keď v stredu v súboji základnej B-skupiny podľahla v Toronte rovesníkom z USA 2:5. Zverenci trénera Ernesta Bokroša sa dočkali prvých dvoch gólov na turnaji, keď v 19. min obranca Martin Fehérváry skorigoval v presilovke na 1:2 a 36 sekúnd pred koncom duelu iný bek Michal Roman stanovil na konečných 2:5.



Zostava slovenského družstva sa v porovnaní s utorkovým súbojom proti Kanaďanom (0:5, pozn.) nezmenila, len v bránke namiesto Adam Húsku stál Matej Tomek. Zaujímavosťou stredajšieho duelu je skutočnosť, že Američania prestrieľali Slovákov 50:20 a gólmani oboch mužstiev mali úspešnosť zásahov 90 percent.



Vo štvrtok má tím SR "20" voľno a v piatok na MSJ nastúpi o 19.30 h miestneho času (1.30 h SEČ už v sobotu ráno) nastúpi proti rovesníkom z Lotyšska v priamom súboji o štvrťfinálovú miestenku. Víťaz tohto duelu sa pravdepodobne vyhne sérii o záchranu medzi elitou.



Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade - streda - B-skupina, Toronto (Kan.):



Slovensko - USA 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)



Góly: 19. Fehérváry (Sádecký, Pataky), 60. Michal Roman (Andrisík, Sádecký) - 11. Laczynski (Cecconi), 17. C. White (Keller, C. Jones), 23. Thompson (Roslovic, Bellows), 29. McAvoy (Roslovic, Cecconi), 33. Terry (Kunin, Fitzgerald)



Vylúčení: 6:2 na 2 min, navyše: 56. Lešťan (SR) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Burchell (Kan.), Sidorenko - Goľak (obaja Biel.), Suchánek (ČR),



8391 divákov



Zostavy:



Slovensko: M. Tomek - Fehérváry, Černák, Michal Roman, Hatala, Bodák, Grman, Košecký, Hain - Hecl, Sádecký, Pataky - Andrisík, Struška, Oško - R. Bondra, A. Ružička, Lešťan - Studenič, M. Sloboda, Miloš Roman



USA: Woll - Ahcan, McAvoy, C. Jones, Fitzgerald, Lindgren, Fox, Cecconi - J. Anderson, C. White, Keller - Bellows, Roslovic, Thompson - Kunin, Greenway, Bracco - Terry, Laczynski, Foley - Harper



V úvode stretnutia boli aktívnejší mladí hokejisti USA, v ofenzívnom snažení ich podporila aj presilovka pri vylúčení Miloša Romana. Strelecké pokusy Američanov v početnej výhode neboli úspešné. Skóre duelu otvoril v 11. min Laczynski, ktorý prekonal M. Tomeka druhou dorážkou vlastnej strely. Presilovku si potom zahrali aj Slováci a mali v nej viacero príležitostí na vyrovnanie, no početnú streľba neslávila úspech. Tím USA získal dvojgólové vedenie - po chybe slovenského výberu v defenzíve v prečíslení M. Tomekovi nedal šancu C. White. Ešte pred prvou sirénou sa zverenci trénera Bokroša dočkali premiérového presného zásahu na šampionáte, keď v početnej výhode Slováci previedli peknú kombináciu s koncovkou obrancu Fehérváryho do odkrytej bránky súpera.



Druhá časť patrila Američanom. V 23. min pridal ich tretí gól Thompson, ktorý sa po spracovaní puku otočil pred M. Tomekom a pohodlne skóroval. Vzápätí C. White trafil iba konštrukciu, no v 29. min už nezaváhal McAvoy a strelou od modrej čiary upravil na 4:1 pre tím USA. O štyri minúty neskôr prišiel o puk obranca Hatala a Terry po samostatnej akcii pridal piaty gól svojho družstva.



V úvode III. tretiny bol blízko k ďalšiemu gólu Američanov Keller, no podľa videorozhodcu puk z jeho hokejky neskončil v slovenskej bránke. Hokejisti USA mali naďalej prevahu, ale ich tlak nebol až tak výrazný ako v druhej dvadsaťminútovke. Slováci sa napokon dočkali aj druhého gólu v tomto súboji aj na celom turnaji, keď 36 sekúnd pred koncom tečovaný pokus beka Michala Romana skončil za brankárom Wollom.



Hlasy:



Ernest Bokroš (tréner SR): "Duel proti Američanom bol podobný ako v utorok proti Kanaďanom. Opäť proti nám stál vyspelý tím s obrovskou silou. Som rád, že chlapci v tomto zápase okrem dobrej defenzívy ukázali v porovnaní s utorkom viac aj smerom dopredu. Už pred šampionátom sme rátali s tým, že úvodné dve stretnutia budú veľmi náročné. Pred druhou porciou zápasov v základnej skupine radšej hľadám pozitíva. My aj Lotyši vieme, že náš vzájomný zápas bude zrejme rozhodujúci v tom, kto sa prebojuje do play-off. Mám radosť z toho, že po dvoch fyzicky veľmi ťažkých dueloch mám k dispozícii kompletný káder a proti Lotyšsku môžeme hrať so štyrmi päťkami. Filip Lešťan síce dostal vyšší trest a občas direktoriát turnaja posudzuje aj tieto situácie aj prostredníctvom videozáznamu, no keďže som si jeho zákrok už pozrel, tak nepredpokladám, že by mohol dostať dodatočný trest. Bol tam síce ostrejší stret, ale náš hráč v ňom nevyskočil."



Bob Motzko (tréner USA, zdroj: USAhockey.com): "Na chlapcoch bolo badať nasadenie, súpera nepodcenili a dočkali sa odmeny v podobe víťazstva. Nikto v tíme sa predčasne neuspokojí, čo je správny prístup a musíme v takom duchu aj pokračovať. Sme presvedčení, že náš najlepší hokej ešte len ukážeme, aj pred duelom proti Rusku máme priestor na zlepšenie."



Luke Kunin (útočník USA, zdroj: oficiálny web MSJ): "Dôkladne sme sa na tento zápas pripravili. Urobili sme všetko pre úspech. Sústredili sme sa na to, aby sme dobre začali a dali nejaký gól. Na víťazstve sa podieľali všetci hráči tímu."



Jack Ahcan (obranca USA, zdroj: oficiálny web MSJ): "Tréner Motzko nám neustále opakuje, že musíme byť pripravení odovzdať maximum každý deň. A to sme dnes spravili. Do hry sme vložili srdce, snažili sme sa počas celého duelu."



Tabuľka B-skupiny:



1. USA 2 2 0 0 0 11:3 6



2. Kanada 2 2 0 0 0 10:3 6



2. Rusko 2 1 0 0 1 12:6 3



4. Slovensko 2 0 0 0 2 2:10 0



5. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:15 0