Slováci budú môcť pozorovať vzácny úkaz, začadený Mesiac

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) - Slováci môžu z piatka na sobotu pozorovať polotieňové zatmenie Mesiaca, tzv. začadený Mesiac. Šedé stmavnutie mesačného disku bude najlepšie viditeľné 11. februára o 01:44. V noci z 10. na 11. februára bude nad naším územím pozorovateľné polotieňové zatmenie Mesiaca, takzvaný "začadený" Mesiac. Ide o pomerne vzácny prírodný úkaz, pri ktorom sa Mesiac takmer dotkne tieňa Zeme. "Ak by sme pri tomto polotieňovom zatmení boli na povrchu Mesiaca, videli by sme, ako Zem takmer úplne zakryje Slnko," informoval agentúru SITA Pavol Rapavý zo slovenského zväzu astronómov.



Polotieňové zatmenie nastane 10. februára o 23:32, avšak začiatok javu nebude pozorovateľný. Úkaz bude možné sledovať, až keď Mesiac vstúpi do polotieňa aspoň polovicou svojho priemeru. Šedé stmavnutie mesačného disku tak bude viditeľné asi polhodinu pred a po fáze maximálneho zatmenia, ktorá nastane o 01:44 druhého dňa. .



V tomto čase sa Mesiac takmer celý ponorí do zemského polotieňa a jeho horný okraj bude tesne pri plnom tieni Zeme. "Uvidíme, akoby bol zhora tmavší, začadený. Je dokonca možné, že nastane aj mimoriadne malé čiastočné zatmenie," dodal Rapavý. Koniec polotieňového zatmenie bude o 03:55. Astronómovia taktiež upozorňujú, že nad juhovýchodom bude viditeľnejší Jupiter. Najbližšie čiastočné zatmenie Mesiaca bude možné sledovať 7. augusta 2017 a úplné až 27. júla 2018.



Zatmenie Mesiaca nastáva, ak sa Zem nachádza medzi Slnkom a Mesiacom, ktorý sa dostane do zemského tieňa. Avšak zatmenie nenastáva pri každom splne, vo väčšine prípadov ide Mesiac ponad alebo popod zemský tieň. Počas roka nastávajú minimálne štyri zatmenia Slnka a Mesiaca, najviac ich môže byť až sedem. Maximálny počet zatmení nastane až v roku 2038, a to štyri mesačné polotieňové a tri slnečné zatmenia. Predpovedať zatmenia vedeli už staroveké národy. Periódu ich opakovania poznali už Chaldejci v 6. storočí pred n. l.