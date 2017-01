Slováci ani na piaty pokus nezdolali súpera z Afriky

ABÚ ZABÍ 9. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia nezvíťazila ani v piatej zápasovej konfrontácii so súperom z Afriky (bilancia: 0 - 2 - 3, skóre 4:8). Po tesných prehrách vo februári 1994 s Egyptom (0:1) a Marokom (1:2), nerozhodných výsledkoch 1:1 s Alžírskom (február 2001) a Kamerunom (máj 2010) podľahli hráči SR tretiemu protivníkovi z "čierneho kontinentu" - Ugande.



V rámci herného sústredenia v Spojených arabských emirátoch zverenci trénera Jána Kozáka v improvizovanom zložení nestačili na súpera a v Abú Zabí prehrali 1:3 (0:2) v prvom oficiálnom zápasovom vystúpení v tomto kalendárnom roku. Slováci s kádrom neobvyklého obsadenia, zloženého najmä z futbalistov najvyššej domácej súťaže (až na Jakuba Holúbeka z MŠK Žilina zažili debut v najcennejšom drese všetci šestnásti hráči, ktorí sa dostali na trávnik, pozn.), nestačili na ugandský tím.



Hráčom okolo kapitána Filipa Hlohovského nevyšiel najmä úvod stretnutia na Armed Forces Stadium, keď už po štvrťhodine hry bolo 0:2. Uganďania, pripravujúci sa pod vedením srbského kouča Milutina Sredojeviča na blížiaci sa prestížny Africký pohár národov v Gabone, boli viac zohraní a zaslúžene sa tešili z víťazstva. Rozdiel 47 miest v prospech Slovenska v decembrovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA (25., resp. 72.) nebol na trávniku v Abú Zabí absolútne badateľný.



"Duel mal dobré tempo, až nezvyčajne dobré na prípravné stretnutie. Je vidieť, že hráči Ugandy sú vo finálnej fáze prípravy na Africký pohár národov. Dnes sme nezvládli najmä úvod zápasu, kde bol súper lepší v rýchlosti, protiútokoch, ktoré sme nezachytili. Dostali sme dva góly," uviedol po stretnutí kormidelník slovenskej reprezentácie Ján Kozák a pokračoval v hodnotení: "Druhý polčas bol z našej strany iný - lepší. Dali sme kontaktný gól, čo nám veľmi pomohlo. V ďalšom priebehu bol zápas vyrovnaný, možno s našou menšou prevahou. Ukázali sme aj pekné futbalové veci. Potom sme však inkasovali tretí gól po štandardke, ktorý rozhodol. Nerád by som hodnotil našich hráčov, každý je v tejto fáze inak pripravený. Navyše, prvýkrát hrali spolu v takomto zložení. Takéto zápasy však je potrebné hrať, aby sme sa posúvali vyššie."



Skúseného 62-ročného kouča mrzeli aj zdravotné problémy hráčov. "Škoda zranenia Kotulu, ktorý má svalové problémy. Menšie indispozície majú aj Mišák a Paur, verím, že sa dajú do poriadku."







Z tábora slovenských hráčov unisono po dvojgólovej prehre znelo, že Uganďania boli rýchlejší, zohranejší, dynamickejší a využili ponúknuté šance. Chválili však výbornú atmosféru na štadióne, nevadili im ani vuvuzely a búrlivé povzbudzovanie súpera od fanúšikov.



"V prvom rade som veľmi šťastný, že som dostal šancu v základnej zostave. Veľmi som sa na tento zápas tešil, užil som si ho. Dali sme do toho proti Ugande všetko a mrzí nás, že sme to nezvládli. Začali sme zle, robili hlúpe chyby. Aj za stavu 0:2 sme si však hovorili, že bojujeme jeden za druhého a dáme hlavy hore. Chceli sme zvrátiť nepriaznivý stav. Uganďania boli veľmi dynamickí, zohratí, dobre pripravení, ukázala sa ich kvalita," poznamenal po dueli stredopoliar poľského klubu Piast Gliwice v slovenskom drese Martin Bukata, ktorý strávil na ihrisku 70 minút.



V záložnej formácii odohral celý zápas Michal Škvarka. "Búrlivú atmosféru hodnotím pozitívne, v lige sa s takýmto stretávame málokedy, aj keď u nás v Žiline fanúšikovia chodia na štadión. Bola to pre nás veľká zodpovednosť hrať za národné mužstvo, každá minúta sa počíta. Uganďania ma ani veľmi neprekvapili. Vedel som, že budú dôrazní, technicky vybavení. Niektoré časti stretnutia sa mi proti nim hralo dobre, iné úseky boli horšie, keď sme situácie mohli lepšie riešiť. Táto prehra nás všetkých určite mrzí, chceli sme uhrať dobrý výsledok a zvíťaziť. Musíme sa z toho poučiť," vyjadril sa 24-ročný futbalista MŠK Žilina, suverénneho lídra jesennej časti Fortuna ligy.



O jediný gól Slovákov sa postaral jeho klubový spoluhráč Denis Vavro. "Bol to krásny pocit, keď sa mi podarilo skórovať. Veď som nastúpil v najcennejšom drese - za slovenskú reprezentáciu. Dúfam, že to bude takto pokračovať aj ďalej, či budem v kádri dvadsaťjednotky alebo áčka," podotkol 20-ročný stopér a doplnil: "Uganďania boli nebezpeční, veľmi dobre kombinovali, boli lepšie vybavení rýchlostne i silovo a hrali veľa lôpt za obranu, čo nás dosť unavovalo. Z toho sme urobili chyby a dostali tri góly."



Na Slovensko čaká v rámci pobytu v SAE ešte jeden neoficiálny prípravný súboj proti Švédsku, ktorý sa odohrá ako duel ligových výberov oboch krajín vo štvrtok 12. januára o 13.45 h SEČ v Abú Zabí na štadióne Zayed Sports City.



"Máme necelé štyri dni, aby sme sa dobre pripravili na tento zápas. Avizoval som už na zraze v Senci, že chcem dať príležitosť všetkým hráčom. Teraz dostanú priestor ukázať sa aj ďalší futbalisti z tohto 23-členného kádra," skonštatoval tréner Ján Kozák a dodal: "Bodaj by mal aj súboj so Švédmi takú úroveň ako ten proti Uganďanom. Na druhej strane je pochopiteľné, že by ma potešil iný výsledok."



Strelec nedeľňajšieho jediného gólu SR má recept proti severanom. "Proti Švédom musíme zvýšiť agresivitu a rýchlosť prihrávok. Treba hrať jednoduchšie, nevymýšľať, viac sa pokúšať o centrované lopty a streľbu," zdôraznil Denis Vavro.