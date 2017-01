Slováci Gernát a Kudrna skórovali v semifinále Ligy majstrov

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti pražskej Sparty majú po výhre 2:1 vo Växjö v prvom semifinále Ligy majstrov šancu na postup do finále európskej súťaže. Pomohli im dva góly slovenských hráčov v prvej tretine, najskôr sa už po 67 sekundách duelu presadil Martin Gernát, v 13. min zvýšil na 2:0 po asistencii Lukáša Cingeľa Andrej Kudrna. Sparťania síce v závere inkasovali, ale pred odvetou majú veľkú šancu na postup.



"Vedeli sme, že proti nám bude stáť veľmi dobre korčuľujúci tím a máme šancu uspieť, keď budeme vychádzať z dobrej obrannej hry. Mali sme aj šťastie, že sa nám podarilo hneď v úvode dvakrát skórovať. Pomohlo nám to a zápas sme dotiahli do víťazného konca," povedal pre klubový web Andrej Kudrna.



V stretnutí 25-ročný krídelník ohrozil bránku domácich trikrát, z jednej strely padol víťazný gól. "Lukáš Cingeľ sa dostal za bránkou k puku, dokázal mi skvele prihrať. Už som len vystrelil. Potom sme sa zamerali na obranu a veľmi nás podržal brankár Tomáš Pöpperle. Za toto víťazstvo mu musíme poďakovať," tvrdil Kudrna.



Stretnutie bolo od úvodu dosť tvrdé, niektoré zákroky boli až za hranou povoleného. Oba tímy si vypracovali viaceré príležitostí, gólov mohlo padnúť viac. Odveta je na programe budúci utorok v Prahe. "Bude to opäť náročné stretnutie, musíme v ňom poctivo korčuľovať a byť silní v hre s pukom ako v prvom zápase. Budeme sa tlačiť do bránky a dúfam, že to prinesie aj nejaké góly," dodal pre klubový web Kudrna.







Växjö Lakers (Švéd.) - HC Sparta Praha (ČR) 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)



35. Hennessy - 2. GERNÁT, 13. KUDRNA (CINGEĽ)



Frölunda Indians (Švéd.) - HC Fribourg-Gottéron (Švaj.) 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)



27. a 41. Rosseli Olsen, 13. Nyberg, 30. Tömmernes, 44. J. Larsson - 15. C. Neuenschwander