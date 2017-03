Sloboda a Solidarita predstavila svoj návrh na zreformovanie Európskej únie

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita predstavila návrh reformy Európskej únie pod názvom Manifest slovenského eurorealizmu. Informovala o tom hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.



Manifestom SaS demonštruje svoj názor, že namiesto nezmyselných nápadov o vystupovaní z Európskej únie je možné ju zreformovať tak, aby fungovala na prospech všetkých jej občanov..



"Sme eurorealisti a eurokritici. Európska únia je dobrý projekt, potrebuje však výrazne zreformovať. Naše návrhy sme spracovali a budeme pre ne hľadať podporu v europarlamente aj na národnej úrovni,“ povedal predseda strany Sloboda a Solidarita a poslanec Európskeho parlamentu Richard Sulík.



Zároveň uviedol, že nevyhnutnosť pozitívnych zmien je v súlade s jedným zo scenárov ďalšieho vývoja EÚ uvedených v Bielej knihe o budúcnosti EÚ, ktorú nedávno predstavil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.





Manifest slovenského eurorealizmu sa skladá zo štyroch pilierov. Inštitucionálny pilier bude presadzovať vrátenie 14 kompetencií EÚ členským štátom a okrem iného navrhuje zriadenie subsidiárneho súdu, posilnenie právomocí pre OLAF či tzv. sunset klauzulu.



„Patrí sem aj pozastavenie rozširovacích plánov. Priberanie chudobnejších krajín stojí EÚ ďalšie peniaze a prehĺbi zadlžovanie,“ približuje Sulík. „Niektoré krajiny EÚ majú v súčasnosti veľký problém s konsolidáciou verejných financií a zneužívajú i nedostatočnú kontrolu zo strany EÚ,“ doplnil poslanec za SaS Eugen Jurzyca.



Zrušenie rotujúceho predsedníctva



Fiškálny pilier navrhuje napríklad zrušenie rotujúceho predsedníctva a naopak, zavedenie rotácie komisárov či zníženie počtu poslancov Európskeho parlamentu na polovicu. Predpokladá tiež zredukovanie počtu inštitúcií EÚ. Navrhuje tiež zrušenie Junckerovho investičného balíčka a agrodotácií, čo podľa strany povedie k férovejším podmienkam napríklad aj v slovenskom poľnohospodárstve.



„Na riadne fungovanie, a najmä po tom, ako EÚ vráti kompetencie členským štátom, postačí menej inštitúcií a agentúr,“ myslí si Sulík.



Podľa poslanca NR SR a tímlídra SaS pre zahraničnú politiku Martina Klusa „v deň, keď odchádza jeden z najdôležitejších členov EÚ – Veľká Británia, je potreba jej dôslednej reformy ešte významnejšia. Strkať hlavu do piesku a tváriť sa, že sa nič nestalo, je obzvlášť pre malú a otvorenú ekonomiku, akou je Slovensko, cesta do pekla“. Dodal, že okrem kritiky ponúkajú aj riešenia, o ktorých sú pripravení ďalej diskutovať.



Bezpečnostný pilier



V rámci monetárneho piliera by sa mal zaviesť princíp, že Európska centrálna banka nesmie financovať verejný dlh.



„Rovnako pravidlo, že ak niektorá krajina nedokáže napĺňať pravidlá eurozóny, mala by z nej vystúpiť a v prípade, že si s konsolidáciou verejného dlhu poradí, mohla by do eurozóny opätovne vstúpiť," opísal návrh Sulík. Monetárny pilier napríklad zakazuje nákup štátnych dlhopisov Európskou centrálnou bankou.



Spoločnú ochranu schengenských hraníc, zriadenie utečeneckých táborov či sprísnenie azylovej politiky rieši Bezpečnostný pilier liberálneho Manifestu.



„Každá krajina rozhoduje o pravidlách na udelenie azylu aj o udelení samostatne,“ priblížil Sulík a dodal, že Manifest slovenského eurorealizmu vyjde v slovenčine, angličtine i nemčine, aby s ním mohol oslovovať čo najširšie spektrum v rámci Európskeho parlamentu.



