Slávny klub Newcastle United sa po ročnej prestávke vracia do Premier League

Futbalisti anglického klubu so slávnou minulosťou Newcastle United si dve kolá pred koncom tamojšej druhej najvyššej súťaže The Championship 20162017....

LONDÝN 24. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti anglického klubu so slávnou minulosťou Newcastle United si dve kolá pred koncom tamojšej druhej najvyššej súťaže The Championship 2016/2017 zabezpečili postup do Premier League.



Zverencom španielskeho trénera Rafaela Beníteza dalo definitívu pondelkové domáce víťazstvo 4:1 nad tímom Preston North End. Newcastle sa vráti medzi elitu po jednej sezóne v The Championship..



Minulý pondelok si postup do Premier League zabezpečil Brighton & Hove Albion, ktorý je lídrom druhej najvyššej súťaže dve kolá pred koncom má pred Newcastlom štvorbodový náskok. V play-off o postup do Premier League (hrá sa o zostávajúcu tretiu miestenku) sa predstavia štyria z kvinteta Reading, Sheffield Wednesday, Huddersfield, Fulham, Leeds United.



