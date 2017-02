Slávia na slovenskej scéne prehrala po takmer dvoch rokoch

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) - Hráčky úradujúceho slovenského šampióna VK Slávia EU Bratislava po takmer dvoch rokoch a 58 výhrach našli na národnej scéne svoje premožiteľky. Vo víkendovom stretnutí 3. kola skupiny o 1. - 4. miesto v rámci nadstavbovej časti extraligy 2016/2017 podľahli v mestskom derby 1:3 (26, -23, -20, -22) na palubovke 1. Bratislavského volejbalového klubu.



V aktuálnom ročníku najvyššej slovenskej dlhodobej súťaže to bol pre "slávistky" 21. zápas a prvý neúspech. .



"Od začiatku zápasu na nás súper hrajúci v domácom prostredí vyvíjal tlak podaním. My sme tento tlak neustáli a v priebehu duelu sme sa hľadali na príjme podania, kde bol najväčší rozdiel. V kľúčových momentoch sme spravili vlastné nevynútené chyby, ktorých sa musíme ako družstvo vyvarovať," skonštatoval po prehre tréner Slávie Michal Matušov, citoval ho web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF). Kormidelník 1. BVK Tomáš Varga doplnil: "Gratulujem hráčkam k výkonu a zaslúženému víťazstvu. V PKO sa hral parádny volejbal škoda, že kvalitné výkony na ihrisku neboli podporené aj kvalitným rozhodovaním." Slávia bude mať príležitosť na revanš v domácom prostredí 11. marca v rámci záverečného 6. kola nadstavbovej časti.



Slávia EU Bratislava má napriek prvému extraligovému zaváhaniu v sezóne na čele tabuľky komfortnú pozíciu, tri kolá pred koncom nadstavby je s bilanciou 20-1 a 59 bodmi suverénnym lídrom. BVK, aktuálne tretí (bilancia 16-5, 50 bodov), je naďalej v hre o druhú priečku, na ktorej figuruje Volley project UKF Nitra (17-4, 51 b.). Mnoho naznačí výsledok ich vzájomného súboja, ktorý je v rámci 4. kola nadstavby na programe v sobotu v bratislavskej ŠH PKO (18.00 h). Po víkende je isté, že zo štvrtej priečky vstúpi do play-off KV MŠK Oktan Kežmarok (12-9, 35 b.).