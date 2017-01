Slalom v Záhrebe vyhral Moelgg, Adam Žampa skončil 22.

Víťazom štvrtého slalomu mužov v rámci Svetového pohára 20162017 v alpských lyžiarskych disciplínach v chorvátskom Záhrebe sa značne prekvapujúco....

ZÁHREB 5. januára (WebNoviny.sk) - Víťazom štvrtého slalomu mužov v rámci Svetového pohára 2016/2017 v alpských lyžiarskych disciplínach v chorvátskom Záhrebe sa značne prekvapujúco stal Talian Manfred Moelgg.



Už 34-ročný skúsený reprezentant v náročných podmienkach v silnom vetre na vrchu Sljeme dosiahol tretie víťazstvo v pretekoch SP v kariére, ale prvé od roku 2009, keď triumfoval v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Moelgg zdolal v súčte oboch kôl o 72 stotín sekundy Nemca Felixa Neureuthera. Stupne víťazov doplnil s odstupom 77 stotín sekundy Nór Henrik Kristoffersen.



Slovenský reprezentant Adam Žampa po nádejne rozbehnutom prvom kole napokon klesol zo 17. na 22. miesto, keď za víťazom zaostal o 3,41 s. Dvadsaťšesťročnému Tatrancovi nevyšla druhá jazda, v ktorej dosiahol najslabší čas spomedzi aktérov 2. kola, ktorí prišli do cieľa. Medzi tými, ktorí nedokončili, boli aj prvý aj tretí pretekár po 1. kole, Rakúšan Manuel Feller a Američan Mark Engel. Fellerova jazda trvala iba po druhú bránku po štarte...



Dvadsiate druhé miesto Adama Žampu znamená ďalších 9 bodov do hodnotenia SP v slalome a posun na 34. miesto v hodnotení disciplíny. Starší zo Žampovcov po tretí raz v tejto sezóne bodovo zabral vo Svetovom pohári. K 22. miestu v slalome z francúzskeho Val d´Isere a 17. priečke z nedávnej alpskej kombinácie v talianskej Santa Caterine tentoraz opäť pridal 22. pozíciu v najtočivejšej disciplíne.



Lídrom SP v slalome aj celkovo je Marcel Hirscher napriek tomu, že v Záhrebe skončil na svoje pomery zle - na 6. mieste. V celkovom poradí SP Hirscher vedie pred Nórom Kjetilom Jansrudom o priepastných 271 bodov, v slalomovom hodnotení má 40 bodov k dobru oproti Kristoffersenovi.



Obhajca veľkého glóbusu a líder celkového poradia Svetového pohára Hirscher bol najväčším favoritom záhrebských pretekov. V minulosti v nich triumfoval trikrát v sérii v rokoch 2012, 2013 a 2015, ale aktuálne sa nezmestil ani do najlepšej päťky výsledkového poradia. Hirscher si musí počkať na jubilejné sté pódiové umiestnenie skončil v najlepšej trojke výsledkového poradia, bolo by to jeho jubilejné sté pódiové umiestnenie v pretekoch SP v kariére. Vyrovnal by sa tým Luxemburčanovi Marcovi Girardellimu na druhom mieste historických tabuliek za dosiaľ nedostihnuteľným Švédom Ingemarom Stenmarkom (155).



V štartovnej listine záhrebského slalomu, ktorý sa konal v deň 50. výročia vzniku Svetového pohára v alpskom lyžovaní, figurovalo 75 pretekárov. S číslom 70 sa predstavil ďalší Slovák Matej Falat, ale svoju prvú jazdu nedokončil. Jeden z najprestížnejších slalomov v sezóne SP sledovalo vyše 11 000 divákov.



Na kopci Sljeme nad Záhrebom pred dvoma dňami medzi ženami skvelým spôsobom triumfovala Veronika Velez-Zuzulová pred Petrou Vlhovou a Češkou Šárkou Strachovou. Boli to prvé slovensko-české stupne víťazov v histórii SP v zjazdovom lyžovaní.



1. Manfred Moelgg (Tal.) 2:00,03 min, 2. Felix Neureuther (Nem.) +0,72, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,77, 5. Daniel Yule (Švaj.) +0,99, 6. Michael Matt (Rak.) +1,31, 6. Marcel Hirscher (Rak.) +1,43.. 22. Adam Žampa (SR) +3,41,...Matej Falat (obaja SR) - nedokončil 1. kolo