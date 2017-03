Slalom v Squaw Valley priniesol Slovenkám smolu, vyhrala Shiffrinová

Mikaela Shiffrinová sa stala víťazkou predposledného ženského slalomu sezóny 20162017 Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v americkom....

SQUAW VALLEY 11. marca (WebNoviny.sk) - Mikaela Shiffrinová sa stala víťazkou predposledného ženského slalomu sezóny 2016/2017 Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v americkom Squaw Valley.



Fenomenálna Američanka jedenástym triumfom v súťažnom ročníku a siedmym slalomovým potvrdila zisk malého krištáľového glóbusu v najtočivejšej disciplíne, a to dokonca štvrtý za päť rokov. Po troch triumfoch Shiffrinovej (2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015) sa vlani tešila z celosezónneho úspechu Švédka Frida Hansdotterová, ktorá vyťažila aj zo zranenia Shiffrinovej..





Shiffrinová je blízko celkového triumfu



O dva dni 22-ročná Američanka aktuálne má blízko aj k celkovému triumfu v SP, kde má pred finálovým týždňom v Aspene náskok 378 bodov pred Slovinkou Ilkou Štuhecovou.



"Som veľmi rada, že mi to dnes takto vyšlo. Fanúšikovia boli skvelí a bolo úžasné pretekať sa v tejto atmosfére. Slalomový glóbus bol môj veľký cieľ a teraz ho mám. Rovnako som rada, že v celkovom poradí mám veľký náskok, hoci gratulovať si ešte nemôžem," uviedla Mikaela Shiffrinová v reakcii na webe laola1.at.



Úradujúca a zároveň trojnásobná majsterka sveta Shiffrinová zvíťazila s veľkým náskokom 1,03 s pred Češkou Šárkou Strachovou a 1,08 s pred Rakúšankou Bernadette Schildovou.



Slovenská reprezentantka Petra Vlhová vstupovala do druhého kola z tretej pozície, a hoci po brilantnom výkone na medzičasoch jasne viedla, tesne pred cieľom sa nevyhla chybe v nájazde do trojbrány a v cieli sa z jej reakcie dala vyčítať frustrácia z premárnenej veľkej šance.



Velez-Zuzulová išla na maximálne riziko



Ani druhá špičková Slovenka v Squaw Valley v slalome nezabodovala. Veronika Velez-Zuzulová nedokončila už svoju prvú jazdu, ktorú však rozbehla veľmi dobre. Jazdiaca na maximálne riziko na oboch medzičasoch viedla, ale potom sa dostala do záklonu a po dopade na vnútornú lyžu sa už nezmestila do ďalšej bránky.



"Možno si poviete, že zasa nezišla, ale toto je jediná cesta, ako vyhrať preteky, takže to budem skúšať ďalej a už sa teším na finále. Už len týždeň a dozviete sa moje rozhodnutie, čo ďalej," napísala Velez-Zuzulová na svojom konte na facebooku.



Shiffrinová má pred finálovým slalomom sezóny 2016/2017 v Aspene už rozhodujúci náskok 245 bodov pred Veronikou Velez-Zuzulovou a 345 bodov pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou, ktorá v Squaw Valley rovnako nedošla do cieľa do 2. kola. Petre Vlhovej patrí siedma priečka, keďže ju predstihla Šárka Strachová.



Svetový pohár v alpskom lyžovaní:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:39,48 min, 2. Šárka Strachová (ČR) +1,03 s, 3. Bernadette Schildová (Rak.) +1,08, 4. Emelie Wikströmová (Švéd.) +2,51, 5. Chiara Costazzová (Tal.) +2,69, 6. Christine Geigerová (Nem.) +2,93,...Petra Vlhová - nedokončila 2. kolo, Veronika Velez-Zuzulová (obe SR) - nedokončila 1. kolo



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 760 bodov, 2. Veronika Velez-Zuzulová (SR) 515, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 415, 4. Frida Hansdotterová (Švéd.) 372, 5. Nina Lösethová (Nór.) a Šárka Strachová (ČR) obe 362, 7. Petra Vlhová (SR) 311, 8. Bernadette Schildová (Rak.) 291, 9. Chiara Costazzová (Tal.) 206, 10. Katharina Truppeová (Rak.) 175.



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1523 bodov, 2. Ilka Štuhecová (Slovin.) 1145, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 1057, 4. Lara Gutová (Švaj.) 1023, 5. Tessa Worleyová (Fr.) 796, 6. Federica Brignoneová (Tal.) 735, ... 10. Veronika Velez-Zuzulová 515, 12. Petra Vlhová 453, 114. Barbara Kantorová (všetky SR) 7



, ,