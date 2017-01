Skvelý Lukáš Lacko postúpil do 3. kola Australian Open

Slovenský tenista Lukáš Lacko....

Izraelský tenista Dudi Sela v druhom kole Australian Open podľahol Slovákovi Lukášovi Lackovi 2:6, 6:3, 2:6, 4:6.MELBOURNE 18. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Lacko sa prebojoval do 3. kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. V pozícii úspešného kvalifikanta Lacko vyradil už druhého súpera v hlavnej súťaži, v stredu si poradil s Izraelčanom Dudim Selom za 135 minút 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.



Postupom do 3. kola si Lacko vyrovnal nielen svoje maximum z Australian Open spred štyroch rokov, ale aj celkovo z turnajov "veľkej štvorky". Rovnako ďaleko sa dostal aj na Wimbledone 2012 a 2016. Najbližším súperom Lacka bude turnajová päťka Japonec Kei Nišikori. Proti vysokému favoritovi má kariérnu bilanciu 0:2.



Lacko v súboji so Selom využil 6 z 11 brejkových situáci, o svoje podanie prišiel štyrikrát. Odvrátil až 8 brejkbalov, čo mohol byť jeden z rozhodujúcich faktorov. Na jednotlivé fiftíny celkovo to bolo 113:103 v prospech víťaza. Dvadsaťdeväťročný Lacko (121. v rebríčku ATP) odohral proti 31-ročnému Selovi (67.) už ôsmy duel, ale len druhýkrát sa tešil z víťazstva. Predtým neuspel v ostatných piatich konfrontáciách, naposledy vlani na tráve v Newporte (3:6, 2:6). Jediný jeho doterajší triumf pochádzal už zo sezóny 2011 (6:7 /4/, 7:5, 6:3 na "harde" v Memphise).



Slovenský tenista v úvode zápasu dvakrát prepustil podanie súperovi, prvý gem získal za stavu 0:4 a výsledkom bolo hladkých 2:6 v prvom sete. V druhom dejstve Lackovi vyšiel brejk na 4:2 a tento náskok si už udržal do jeho konca.



V treťom sete slovenský tenista v úvode zaostával 0:2, neskôr však trikrát prelomil súperovo podanie, a za stavu 5:2 pri svojom servise využil tretí setbal. Vo vyrovnanom štvrtom sete Lacko rozhodujúco brejkol Selu v deviatom geme za stavu 4:4 a neskôr čistou hrou pri svojom podaní to dotiahol na 6:4.



S Filipom Havajom spolupracujúci Lacko bol pred Australian Open na 121. pozíci v rebríčku ATP. Aktuálne po zvládnutej trojkolovej kvalifikácii aj dvoch zápasoch v hlavnej súťaži už figuruje v "online" verzii renkingu na 107. priečke. Za 3. kolo mu prináleží prémia 130 000 AUD brutto a spolu s kvalifikáciou 115 bodov do rebríčka.



- Dudi Sela (Izr.) 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 za 135 minút