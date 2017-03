Skúste to, nech máte o mesiac čo oslavovať



Bratislava 31.marca.2017 ( WBN/PR ) – Prvý apríl je od roku 1996 (okrem iného :-)) Medzinárodným dňom zábavy v práci – podnet na jeho vyhlásenie dala americká organizácia Playfair. Cieľom tohto dňa je priniesť hravý prístup do práce, a tak zvýšiť povedomie o jeho význame a nezastupiteľnom mieste. Dávka humoru a zábavy totiž pozitívne ovplyvňuje nielen výkonnosť a produktivitu zamestnancov, ale aj ich zdravie a tvorivosť. Hoci matematika nepustí, v mnohých, naozaj v mnohých firmách aj v našich končinách platí, že ľudia v nich a pre ne radi pracujú aj/najmä pre príjemné pracovné prostredie, zodpovedný štýl riadenia, bonusové nefinančné balíčky a zamestnanecké výhody či pre stotožnenie s hodnotami, firemnou kultúrou a misiou. Radosť z práce je jedným z hlavných predpokladov celkovej duševnej pohody – kto pracuje s chuťou a rád, je aj v iných oblastiach svojho života kreatívnejší a úspešnejší.



Kto má pocit, že zábavy v práci si až tak veľmi neužije a nedeľný podvečer je preňho časom naplneným nekonečnými morami z prichádzajúceho začiatku nového pracovného týždňa, mal by začať niekoľkými otázkami. Pramení nespokojnosť len z práce, ale aj z iných oblastí môjho života? Je na vine pracovné miesto, šéf alebo kolegovia? Vyhovuje mi pracovná atmosféra a spôsob komunikácie? Som dosť vyťažený? Nechýbajú mi ciele alebo zmysel mojej práce? A možno je práce jednoducho priveľa – množstvo úloh a zadaní treba vedieť ustrážiť a neprekročiť hranicu, za ktorou prepadáme frustrácii. A vôbec: málokto sa dokáže za výborné alebo nadpriemerné výkony primerane odmeniť. .



Ako pri mnohom ostatnom, aj tu sa riešenie skrýva v našej hlave. Najväčším obmedzujúcim faktorom nie je realita, ale spôsob, akým ju vnímame – chýbajúca dobrá vôľa a dôvera vo vlastné sily a pozitívne myslenie. Kto sám seba tvrdošijne presviedča o tom, že všetko je zlé a nič sa nedarí, podvedome k tomu bude aj smerovať. Náš osobný úspech a pocit na konci každého dňa nezávisí len od štartovacích podmienok a okolností, ale aj od nášho postoja, trpezlivosti, vytrvalosti či schopnosti vnímať svet otvorene a priateľsky. A toto všetko sa možno naučiť. Najdôležitejšie je uviesť lavínu do pohybu. Je skvelé, ak manažment firmy rozumie a žije týmito princípmi a vytvára na ich rozvoj zdravé a inšpiratívne podhubie vlastným príkladom ideálne umocneným správnym človekom na pozícii tzv. happinees managera (alebo jednoduchšie manažéra šťastia), avšak tok svojich vlastných myšlienok si musí každý nastaviť sám.



Ráno, keď vstávate a chystáte sa do práce, spomeňte si na predchádzajúce úspechy. Určite ich zopár máte za sebou. Predstavte si, že dnešné úlohy zvládnete s ľahkosťou – rovnako detailne si vizualizujte aj odmenu. Spoznajte svojich kolegov – strávte s nimi viac času ako dosiaľ. Choďte spolu na obed a občas sa stretnite aj po pracovnom čase. Buďte aktívni – podporte odvážne plány iných, nehrajte sa len na vlastnom pieskovisku. Vzdelávajte sa – získate nielen nové vedomosti a zručnosti, ale aj nové kontakty, prostredie či činnosti. Naučte sa, ako môžete maximálne využiť potenciál vášho mozgu – témou dneška sú tzv. brain friendly pracoviská, v ktorých majú ľudia dostatok príležitostí na oddych aj uprostred nabitého programu, sú produktívnejší a majú lepšiu náladu. Aspoň to skúste, ak nie dnes, tak aspoň do 1. mája, sviatku práce. Nech máte fakt dôvod na oslavu.



Martin Krekáč, Amrop Founding Partner & Chairman Jenewein Group