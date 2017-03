Skupina najmenej rozvinutých okresov na Slovensku by sa mohla rozšíriť

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Počet okresov zahrnutých do programu rozvoja najmenej rozvinutých okresov na Slovensku by sa mohol rozšíriť. Konštatuje sa to v Informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov, podľa ktorej jedným z hlavných cieľov programu je okrem personálneho posilnenia kapacít na strane štátu aj rozšírenie počtu najnižšie rozvinutých okresov.



Ako sa uvádza v správe, ktorú na rokovanie vlády pripravil jej splnomocnenec pre podporu najmenej rozvinutých okresov, úpravou koeficientu nezamestnanosti, podľa ktorého sa určuje, ktoré okresy do programu spadajú, by mohlo pribudnúť k súčasným 12 ďalších päť okresov. A to Košice-okolie, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce a Snina. .



O materiáli bude rokovať vládny kabinet



"Bolo by to v súlade s potrebami a záujmom okresov, ale vyžadovalo by si to ďalšie posilnenie kapacít na strane štátu a zásadnú revitalizáciu systémového nastavenia regionálneho rozvoja. Pridaním okresov by sa zvýšil počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v najmenej rozvinutých okresoch na 190 000 osôb," uvádza sa v materiáli, o ktorom by mal onedlho rokovať vládny kabinet. V



súčasnosti medzi najmenej rozvinuté regióny podľa koeficientu vykazovanej nezamestnanosti patria Kežmarok, Lučenec, Rimavská Sobota, Sabinov, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou, Svidník, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca a Rožňava. Každý z nich ma v rámci programu vypracovaný akčný plán, vrátane prioritných rozvojových oblastí.



Mobilizácia európskych investičných fondov



Úrad splnomocnenca si na tento rok stanovil aj ďalšie ciele. Patrí medzi ne napríklad urýchlenie prípravy podkladov pre schvaľovanie a uzatváranie zmlúv na poskytnutie regionálneho príspevku. V súčasnosti bolo totiž uzatvorených iba 14 zmlúv zo 120 žiadostí. Ďalším cieľom je mobilizácia európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sú zamerané na znižovanie regionálnych rozdielov. Cieľom v najmenej rozvinutých regiónoch bude tiež podporovať aktivity súvisiace so vzdelávaním, zabezpečiť podporu malým a rodinným farmám a subjektom sociálnej ekonomiky v pôdohospodárstve, potravinárstve a drevospracujúcom priemysle, či zabezpečiť podporu podnikom, ktorých hlavným účelom je napĺňanie sociálnych cieľov.



Súčasťou plánov je aj pritiahnuť do týchto regiónov investičné zámery s vysokou pridanou hodnotou, či pripraviť komplexný program verejných prác a prípravy pre zamestnanie. Priestor na podporu najmenej rozvinutých regiónov existuje podľa materiálu aj v oblasti cestovného ruchu, či využívaní a ochrane prírodných zdrojov.



