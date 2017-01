Skupina Metallica plánuje obmedziť počet koncertov

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) - Americká heavymetalová kapela Metallica plánuje obmedziť počet koncertov. V rozhovore s Chrisom Hardwickom pre portál Nerdist to uviedol líder skupiny James Hetfield.



"Moje telo mi prezradilo, že môžem ostatným členom skupiny povedať, že počas roka môžeme odohrať 50 koncertov. Myslím si, že s tým všetci súhlasíme. Päťdesiat vystúpení za rok je skvelé. Moje telo to zvládne. Telo, myseľ, duchovná stránka aj hlasivky si musia odpočinúť, a to najlepšie doma," objasnil 53-ročný spevák.



S rozhodnutím obmedziť koncerty súhlasí aj gitarista kapely Kirk Hammett. "V minulosti sme strávili na cestách desať mesiacov z roka. Boli to bláznivé šnúry, hrali sme dvanásť, 15, 16 týždňov za sebou, päť koncertov za týždeň," povedal 54-ročný Hammett. "A potom sme sa vrátili domov, rozviedli sme sa, naše priateľky ušli, boli sme závislí na určitých látkach a hádali sme sa," dodal Hetfield.



vznikla v roku 1981 v Los Angeles a jej súčasnú zostavu tvoria aj basgitarista Robert Trujillo a bubeník Lars Ulrich. Debutovali v roku 1983 albumom Kill Em All, po ktorom nasledovali štúdiovky Ride The Lightning (1984), Master Of Puppets (1986), ...And Justice For All (1988), Metallica (1991), Load (1996), Reload (1997), St. Anger (2003), Death Magnetic (2008) a Hardwired... To Self-Destruct (2016).



Okrem toho majú na konte aj spoločný album s Louom Reedom s názvom Lulu (2011). V roku 2013 kapela zverejnila snímku Metallica: Through The Never, ktorú nakrútil režisér a fanúšik kapely Nimród Antal. Dokument v 3D formáte prináša netradičný pohľad na dianie na javisku aj v zákulisí, a to prostredníctvom príbehu jedného z členov štábu, mladíka Tripa, ktorého stvárnil Dane DeHaan.



Informácie pochádzajú z webstránky www.blabbermouth.net a archívu agentúry SITA.